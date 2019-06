Franse miljardair Drahi koopt veilinghuis Sotheby's

De nieuwe eigenaar van Sotheby's is Patrick Drahi, de oprichter van het Franse telecom- en kabelconcern Altice Europe. Via zijn bedrijf BidFair USA betaalt de Franse miljardair 2,7 miljard dollar (2,4 miljard euro) voor het internationaal bekende veilinghuis.

Door de overname verdwijnt Sotheby's na 31 jaar van de beurs van New York. Aandeelhouders krijgen 57 dollar per aandeel. Dat is ruim 20 dollar meer dan de 35,52 dollar waarmee het aandeel, dat het afgelopen jaar wel 40 procent van zijn waarde verloor, vrijdagavond sloot. Het aandeel steeg maandag 60 procent.

Londen

Sotheby's werd in 1744 in Londen opgericht. In 1955 opende ook een New Yorkse vestiging en inmiddels zijn er tien locaties waar de onderneming voornamelijk kunstveilingen organiseert. Behalve een puissant rijke ondernemer is Drahi ook een kunstverzamelaar. Hij laat weten al lange tijd 'klant en bewonderaar' van het veilinghuis te zijn.