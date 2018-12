Fusie creëert grootste Europese uitbater van trampolineparken

Jumpsquare, dat serieuze expansieplannen heeft in België, en Jump XL worden samen de grootste uitbater van indoor trampolineparken in Europa.

Indoortrampolineparken groeien de laatste jaren erg snel in Europa. Zo'n opmars gaat uiteraard gepaard met investeringen en samenwerkingen met professionele partijen, maar ook met consolidatie.

Twee Nederlandse uitbaters slaan nu de handen in elkaar: Jumpsquare neemt voor een onbekend bedrag zijn land- en sectorgenoot Jump XL over. Daardoor ontstaat met 37 trampolineparken in vijf landen, deels via franchising, de grootste speler in Europa.

België

Er zijn ook twee Belgische vestigingen bij: die van Jumpsquare in Hasselt en die van Jump XL in Brussel. Maar daar houdt het niet op. Vorige maand raakte bekend dat Jumpsquare de komende twee jaar, met de steun van de Nederlandse investeringsmaatschappij Nordian Capital Partners en het Belgische ondernemersduo Christophe Tassenon en Caroline Mertens, 10 miljoen euro pompt in Belgische parken.

Opvallend is dat het in 2014 opgerichte Jump XL met 29 parken fors groter is dan zijn overnemer Jumpsquare, die acht parken heeft. Jumpsquare, dat een jaar later de markt betrad, wordt echter gesteund door Nordian. Beide merken blijven na de overname bestaan.

Expansie

Eind deze maand zal de fusiegroep al aan 40 vestigingen zitten, goed voor ruim 850 werknemers. Jumpsquare verwacht volgend jaar nog eens minimaal tien nieuwe vestigingen te openen. De meeste locaties zijn al vastgelegd.