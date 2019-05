GBL en Zweedse miljardair lanceren bod op Bobbejaanland

Een consortium met daarin EQT - de investeringsmaatschappij van de Zweedse familie Wallenberg - en GBL doet een bod van ruim 600 miljoen euro op het Spaanse pretparkenbedrijf Parques Reunidos.

Piolin wil 14 euro per aandeel betalen om het bedrijf in te lijven. Achter Piolin schuilen EQT (van de familie Wallenberg), het Belgische GBL en de beursgenoteerde holding Alba (van de familie March). Het bod waardeert Parques Reunidos op 630 miljoen euro. Parques Reunidos is de eigenaar van Bobbejaanland in Lichtaart en baat nog een 60-tal andere pretparken uit in 14 landen.

GBL is sinds april 2017 mede-eigenaar en sprak destijds over 'groeipotentieel op lange termijn'. Het meldde toen een belang van ruim 15 procent dat daarna verder opliep tot 21,2 procent. De familie March heeft 20 procent van de aandelen in handen, EQT zo'n 5 procent.

Geen plezier

Maar GBL heeft nog maar weinig plezier beleefd aan die investering. Sinds de piek in de zomer van 2017 verloor het aandeel na een reeks winstwaarschuwingen 36 procent van zijn waarde. Vorig jaar lokten de parken veel minder bezoekers dan gebudgetteerd door de hittegolf in Europa en het feit dat Spanje de natste lente sinds 1965 beleefde. CEO Fernando Eiroa moest zelfs plaats ruimen.

Om meer bezoekers aan te trekken, is een nieuw plan uitgewerkt. In Bobbejaanland bijvoorbeeld komt er na een lange tijd van chronische onderinvesteringen opnieuw een grote attractie bij: in een nieuwe themazone van 3.000 vierkante meter komt een 'triple launch'-achtbaan van 33 meter hoog.