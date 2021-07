Gamemaker gaat door het stof na aanklacht over discriminatie en seksueel wangedrag

De CEO van de Amerikaanse gameproducent Activision Blizzard Bobby Kotick belooft maatregelen na een aanklacht over discriminatie en seksueel wangedrag op de werkvloer.

Ruim 2.600 werknemers hadden in een brief de eerste reactie van de directie op een rechtszaak veroordeeld. Een overheidsinstantie in Californië had het bedrijf achter de hitreeks 'Call of Duty' voor de rechter gesleept omdat op de werkvloer een pestcultuur zou heersen. Er is sprake van seksuele intimidatie, openlijke discriminatie en een ongelijk loon voor vrouwen. Aan de aanklacht ging twee jaar onderzoek vooraf.

Het spijt me dat we geen gepaste empathie en begrip hebben getoond. Bobby Kotick CEO Activision Blizzard

De directie ontkende eerst de beschuldigingen en noemde de rechtszaak 'onverantwoord gedrag van staatsbureaucraten'. Die reactie viel echter slecht bij veel werknemers, die hun ongenoegen uitten in een brief die door ruim een op de vier werknemers werd ondertekend. Ze planden ook een werkonderbreking.

In een brief aan het personeel gaat CEO Bobby Kotick nu toch door het stof. 'Onze eerste reacties op de problemen waar we samen mee te maken krijgen en op jullie bezorgdheden waren eerlijk gezegd toondoof', schrijft hij. 'Het spijt me dat we geen gepaste empathie en begrip hebben getoond.'