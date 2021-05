Gameplatform Steam voor rechter gesleept

Het gameplatform Steam, dat in handen is van Valve, een creatie van de beroemde gamingondernemer Gabe Newell, wordt voor de rechter gesleept.

Apple, Google en Microsoft geven sinds kort blijk van enige gevoeligheid voor de kritiek op de hoge commissies in hun appwinkels. In de App Store en Google Play zakte het tarief van 30 naar 15 procent voor apps met minder dan 1 miljoen dollar verkopen. Microsoft zakte naar 12 procent voor videogames, om op een lijn te komen met de winkel van Epic Games, dat een rechtszaak uitvecht met Apple.

Steam is een heel ander verhaal. Dat platform controleert naar verluidt zowat 75 procent van de markt voor pc-gaming en houdt de commissie onveranderd op 30 procent. Niet dat er geen kortingen zijn, maar die zijn voorbehouden voor de grote games die minstens 10 miljoen dollar halen. Het gamingbedrijf Wolfire Games stapt nu naar de rechter omdat het vindt dat Steam zijn machtspositie misbruikt.

In het nieuws omdat... Het gamingbedrijf Valve wordt aangeklaagd omdat zijn distributieplatform Steam zijn machtspositie zou misbruiken.

Die positie is op zich een prestatie. Steam lijkt beter in te spelen op wat pc-gamers willen dan pakweg Microsoft of Epic Games. Al hoeft dat niet helemaal te verwonderen. Steam is eigendom van het iconische Valve Corporation, een gamingbedrijf dat in 1996 werd opgericht door de volstrekt eigenzinnige entrepreneur Gabe Newell en zijn vroegere Microsoft-collega Mike Harrington. De dag van de oprichting was overigens ook de huwelijksdag van Newell.

Newell had voordien 13 jaar gewerkt bij Microsoft nadat hij de brui had gegeven aan zijn studies aan Harvard University. 'Aan de universiteit leerde ik bier drinken en handstand doen, bij Microsoft leerde ik software ontwikkelen', liet hij zich ontvallen in een interview.

Het debuut van Valve, het schietspel Half-Life dat in 1998 werd gelanceerd, was meteen een schot in de roos. Na het succes vertrok Harrington en werd Newell de enige kapitein aan boord. Een niet bijzonder hiƫrarchisch gerichte, want na een tijd voerde hij het principe in dat ontwikkelaars moesten werken aan de projecten waar ze zin in hadden. Daar moesten ze dan wel verantwoordelijkheid voor nemen. Later werd dat principe van vrijheid, blijheid bijgesteld.

'Valve-tijd'

In een sector die normaal met ijzeren discipline naar deadlines toewerkt, kreeg Valve de reputatie een uitzondering te zijn. 'Valve-tijd' is een begrip geworden, dat duidt op het verschil tussen de officieel aangekondigde lanceerdata voor Valve-games en het moment van de publicatie. 'Als het langer duurt is dat maar zo', is de mentaliteit. Dat hielp het bedrijf doorheen de jaren successen te boeken met games als 'Counter-Strike', 'Team Fortress', de Dota-serie en de virtualrealitygame 'Half-Life: Alyx'.