Games mijden België om strenge gokregels

De grote internationale makers van videogames zijn beducht voor de strenge Belgische regels rond ingebouwde gokspelletjes. Sommige games worden zelfs gewoonweg niet meer in ons land gelanceerd.

Drie populaire Japanse videogames, waaronder twee uit de populaire Final Fantasy-reeks, komen niet op de Belgische markt, zo raakte eerder deze week bekend. Het gaat om Mobius Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia en Kingdom Hearts Union X. Producent Square Enix, ook het bedrijf achter Tomb Raider, geeft de 'onzekerheid rond 'loot boxen' onder de Belgische wetgeving' aan als reden.

'Loot boxen' is de verzamelterm voor de virtuele geluksdozen of schatkisten in een videospel verwerkt zijn. Spelers kunnen, vaak tegen betaling, in zo'n doos nieuwe spelelementen en beloningen - denk aan wapens, upgrades of de transformatie in een nieuw personage - verwerven.

De Kansspelcommissie oordeelde in april dat de betalende geluksdozen in vier videospellen - Overwatch, Star Wars Battlefront II, FIFA 18 en Counter-Strike - in feite neerkwamen op een kansspel dat ingebouwd is een videogame. Alle elementen van een kansspel - spel, inzet, toeval, winst/verlies - waren aanwezig. Dat betekent op psychologisch vlak dat er risico's zijn op gokverslaving en op juridisch vlak dat de 'lootboxen' vallen onder de Belgische gokwet.

'We stelden de onlogische situatie vast dat, terwijl een volwassene in een casino aan controles onderworpen is, een minderjarige die thuis een kansspel speelt in een videogame dat niet is. Nochtans zijn de risico's op verslaving vergelijkbaar, en misschien zelfs groter', legt Peter Naessens van de Kansspelcommissie uit.

FIFA 18

Star Wars paste zijn loot box wel nog voor de release aan, maar gamesreus Electronic Arts (EA), het bedrijf achter FIFA 18, was niet zo inschikkelijk. Het parket van Brussel opende daarop in september een onderzoek naar verdoken kansspelen in videogames.

De Japanse Final Fantasy-maker Square Enix wil wellicht zo'n herrie vermijden en lanceert simpelweg zijn nieuwe games niet meer in België, zich baserend op het rapport van de Kansspelcommissie. Dat was puur een beslissing van de gamesontwikkelaar. De toezichthouder kwam zelf niet actief tussen. De Kansspelcommissie vermoedt dat ook andere grote games België om gelijkaardige redenen links laten liggen. 'Er zijn wel andere gamesmakers die met ons overleg plegen over wat kan en niet', zegt Naessens.

België is daarmee uitgegroeid tot een internationale voorloper. Onder meer Australië en Hawaii gebruiken de Belgische regels als basis voor hun eigen regels rond de verslavende digitale schatkistjes.