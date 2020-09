Gedupeerden van filmhuis Corsan viseren ook revisor

De raadkamer beslist donderdag over de doorverwijzing van de toplui van het Antwerpse filmhuis Corsan naar de correctionele rechtbank.

Corsan-topman Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt worden vervolgd in een megaoplichtingszaak met de taxshelter, goed voor meer dan 172 miljoen euro aan filmbudgetten.

Ze worden beticht van schriftvervalsing, oplichting, inbreuken op de prospectuswet, valsheid in jaarrekeningen en fiscale valsheden. Die misdrijven vonden plaats tussen midden 2007 en eind 2016.

Robert De Niro

Corsan haalde in die periode moeiteloos miljoenen euro’s op bij Vlaamse kmo’s, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen. Met het belastingvoordeel van de taxshelter en rendementen van minimaal 16 procent was het aanbod om te investeren in Corsans hollywoodiaanse filmprojecten, met vedetten als Robert De Niro, erg aanlokkelijk.