Geen popcorn meer bij Kinepolis?

De verplichting om mondmaskers te dragen in cinema's zou een serieuze aderlating kunnen zijn voor Kinepolis dat een aanzienlijk deel van zijn omzet en winst uit drank en eten haalt.

De overheid heeft beslist dat vanaf zaterdag mondmaskers verplicht worden in onder meer bioscopen.

Op sociale media krijgt Kinepolis, de grootste bioscoopgroep van het land, volop vragen over de beslissing van de regering. Moet het mondkapje op tijdens de film? En wat met eten en drinken in de zaal?

'Ook voor ons is dit nieuw en nog even onduidelijk', reageert het bedrijf. 'We zullen vrijdag bekijken welke implicaties dit heeft.

De afschaffing van popcorn en nacho's zou nog een extra aderlating kunnen zijn voor Kinepolis, dat nu al op een lage maximumcapaciteit draait. De snoepwinkels in de complexen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Kinepolis.

Die inkomsten stegen vorig jaar nog met 19 procent tot 156 miljoen euro, goed voor zowat 28 procent van de totale groepsomzet. Dat cijfer omvat niet enkel de snoepshopverkopen in België, maar ook Frankrijk, Spanje, Nederland en Canada waar Kinepolis actief is.

Lockdown

In België gingen de zalen half maart in lockdown. Begin juli openden ze opnieuw met een lagere maximumbezetting - 200 mensen per zaal - en met de verplichting om online te boeken, zowel zitplaatsen als dranken en snacks. Vanaf 1 augustus zal het wellicht mogelijk zijn dat er 400 mensen in een zaal mogen zitten.