Gentse bioscoop sluit tot eind augustus

Vanaf woensdag worden er geen films meer getoond in Studio Skoop, waarschijnlijk tot eind augustus. Na de lockdown was de Gentse cinema opnieuw opgestart, maar de directie vindt het onhaalbaar om onder de huidige coronamaatregelen open te blijven.

'Het heeft in onze ogen geen zin om wekelijks zwaar verlies te maken en zo op termijn de financiƫle gezondheid van onze bioscoop in gevaar te brengen', zegt exploitant Walter Vander Cruysse. 'Zeker omdat we waarschijnlijk afstevenen op het risico van een algemene lockdown van de cinema's, zoals in bepaalde regio's van Europa al het geval is.'