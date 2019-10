'Gokgeld doet tennis boomen'

Zakenman Kristoff Puelinckx is de eigenaar van het enige Belgische tennistornooi in het ATP-profcircuit. De European Open, die dit weekend begint in de Antwerpse Lotto Arena, moet dit jaar voor het eerst geld opbrengen. ‘Het machientje begint te draaien.’

De editie die dit weekend begint, is die van de waarheid voor de European Open. ‘De eerste drie jaar hebben we fors moeten investeren. In de week van het tornooi werken we met 350 mensen om de Lotto Arena helemaal om te bouwen en tennisproof te maken. Met niet alleen een tenniscourt met tribunes, maar ook alle viphospitality en omkadering’, zegt Kristoff Puelinckx, de man achter het tornooi.

De Gentse ondernemer is eigenaar van de European Open via zijn tennisbedrijf Tennium, met hoofdzetel in Barcelona. De Belgische tak, de vennootschap die de European Open organiseert, boekte vorig jaar ruim een half miljoen euro verlies en amper omzet. Tennium België torst 3 miljoen euro aan overgedragen verliezen en 800.000 euro schuld. ‘Dit is louter administratief en geeft een verkeerd beeld. Tennium heeft geen schuld’, zegt Puelinckx.

Kristoff Puelinckx (48) > Afgestudeerd als burgerlijk ingenieur (UGent), nadien MBA behaald. > Begon zijn carrière bij de consultant Ernst & Young. > Richtte in 2006 de investeringsgroep Delta Partner op, die kantoren heeft in Dubai, New York, Johannesburg, Singapore en San Francisco. De focus ligt op de telecomsector. > Richtte in 2015 Tennium op. > Oprichter Vonzeo Capital om nieuwe ondernemers financieel bij te staan.

‘Koken kost geld. Maar het machientje begint te draaien. Jaar na jaar komen er mooie sponsors bij. Vandaag zijn dat onder meer BNP Paribas, Jaguar, Dunlop en de haven van Antwerpen. Sponsoring en vippakketten voor een tennistornooi zijn niet evident in een land waar voetbal en wielrennen alles domineren. Maar tennis heeft één groot verkoopargument. De toeschouwers zijn bijna fifty-fifty mannen en vrouwen. Een troef voor sponsors, die graag de partners van hun gasten mee uitnodigen.’

Ook op sportief vlak blijft het knokken. De dag dat het tornooi begint, wordt ook de finale van het veel grotere tornooi in Sjanghai gespeeld. Bovendien geldt Antwerpen als een eindeseizoenstornooi in een overbeladen kalender van januari tot november. Dat de European Open een van de grote drie spelers- Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic - strikt, is uitgesloten. Ze vragen tussen 1 en 2 miljoen euro startgeld. Onhaalbaar voor een tornooi dat volgens de regels van de ATP 650.000 euro prijzengeld verdeelt.

Naast de beste Belg David Goffin en de top 20-spelers Gaël Monfils en Milos Raonic wist tornooidirecteur Dick Norman dit jaar de Schot Andy Murray te strikken. Die werd lang beschouwd als de nummer vier, maar Murray timmert aan een comeback na zwaar blessureleed en een break. Het verklaart waarom Antwerpen hem kan binnenhalen.

Mondiaal tennisbedrijf

Puelinckx runt met een man of 30 - financiële details wil hij niet kwijt over Tennium - een mondiaal tennisbedrijf. Samen met de Franse ex-wereldtopper Sébastien Grosjean en enkele zakenpartners is hij ook eigenaar van een tornooi in Buenos Aires. Daarnaast opereert Tennium als managementbureau voor tennissers - in hoofdzaak jong opkomend talent uit de hele wereld - en heeft het in de Amerikaanse staat Florida een tennisacademie. Die heeft ook een hub in de thuisbasis Barcelona.

‘Een tennisopleiding kost snel 100.000 tot 150.000 euro per jaar. Wij leveren 30 tot 50 procent van dat bedrag - aangevuld met de opleiding door professionele coaches. In ruil nemen we een percentage op het toekomstige en de sponsordeals, met een plafond tot onze initiële investering een paar keer is terugverdiend. Het risico is dat we niets krijgen als de spelers de top niet halen of een zware blessure oplopen.’

Tennium heeft zo’n 20 spelers in portefeuille. De bekendste zijn de Spaanse sterren op leeftijd Tommy Robredo en Felicia-no López, en het 20-jarige Belgische talent Zizou Bergs.

Een tennisopleiding kost snel 100.000 euro per jaar. Wij leveren 30 tot 50 procent van dat bedrag, in ruil voor een percentage op het prijzengeld en de sponsordeals. Kristoff Puelinckx

Puelinckx, een ingenieur, pendelt als eigenaar tussen Gent, Barcelona, Boca Raton en Dubai. Daar kwam hij op het idee voor zijn tennisbedrijf door zijn werk voor lokale mediarechtenbedrijven. ‘Ik zag hoe snel het groeide. Daarom besloot ik het er zelf op te wagen. De tenniswereld zit geconcentreerd in Zuid-Frankrijk, Spanje, Florida en ook een beetje Dubai. Tennissers zoeken mooi weer op om outdoor te trainen.’

Puelinckx ambieert al enkele jaren de overname van een of meerdere tornooien. Eenvoudig is dat allerminst. Het eigenaarschap zit verspreid over nationale tennisfederaties, sportmarketingbedrijven als IMF en Octagon, een reeks kleinere bedrijfjes en individuele bazen. ‘In de jongste vijf jaar zijn vier tornooien van eigenaar gewisseld. Wij kochten er twee’, zegt Puelinckx.

Bradeerprijzen zijn er evenmin. Voor tornooien als Antwerpen is de vraagprijs snel 10 miljoen. Een groter ATP-500-tornooi kost 20 à 25 miljoen euro, een ATP-1.000 200 miljoen euro en meer. De grand slams Roland-Garros, Wimbledon, de US Open en Australian Open zijn onverkoopbaar. Zij behoren tot het Franse, Britse, Ameri-kaanse en Australische erfgoed. ‘Wij vissen in de 250- en de 500-vijver, waar door het kluwen van eigenaars nog een flinke consolidatie komt. Daar ben ik van overtuigd.’

Cashrevolutie

Behalve een consolidatie ziet Puelinckx een cashrevolutie in het tennis. De oorzaak? Gokgeld. Dat verandert niet alleen het aangezicht van voetbal. Ook tennis boomt dankzij een influx van gokcenten. Tennis is nog meer dan voetbal een ideale goksport. Door zijn opzet - opslag, rally en punt - leent het zich perfect tot live betting. Dat is een superwinstgevend onderdeel van sportweddenschappen waarbij in real-time op elke variabele in sportwedstrijden kan worden ingezet. Een extra gamechanger is dat sportgokken sinds vorig jaar is toegelaten in de VS.

‘De gokbedrijven zijn regelrechte mediabedrijven aan het worden. De Bewins, Unibets en Betfirsts kopen streamingrechten voor hun websites en datarechten met alle statistieken van spelers en matchen. Die info krijgen ze van de koepelorganisatie ATP doorgestuurd met een vertraging van 1,5 seconde. De gewone tennisfan krijgt de beelden vervolgens met een halve minuut vertraging. Dat geeft de bedrijven de voorsprong om hun odds, winstpercentages, voor de gokkers te berekenen.’

De grootste inkomstenbron van het 60-tal ATP-tornooien blijft sponsoring, vippakketten en tickets. Samen zijn die goed voor een dikke 80 procent van de omzet. Die bedraagt voor een tornooi als dat in Antwerpen - de European Open behoort tot de derde en laagste categorie in het ATP-circuit - zo’n 3 miljoen euro. Ongeveer 20 procent komt van tv-, media- en datarechten, waarvan die laatste het kleine broertje is.

‘De tv-rechten blijven al een paar jaar stabiel, maar media-en datarechten groeien jaarlijks met 10 tot 25 procent. Amazon heeft vorig jaar nog de mediarechten gekocht van de ATP, die alle rechten van de tornooien samenbrengt en verkoopt. Die nieuwe digitale spelers en gokbedrijven betekenen booming business. Het voetbal gaat nog altijd met het leeuwendeel van de uitgaven van gokbedrijven lopen, ik schat gemakkelijk 85 procent. Maar tennis is, als derde meest bekeken sport ter wereld, een van de beste onder de rest.’

Spelers eisen groter deel

De grand slams draaien volgens Puelinckx omzetten tot 400 miljoen euro. Tv- en mediarechten alleen leveren honderden miljoenen op. De negen ATP-1.000-tornooien gaan vlot naar 100 miljoen, de dertien ATP-500’s halen 10 miljoen en de 38 tornooien zoals Antwerpen rond 3 miljoen euro. Dat is samen goed voor een business van 2,7 miljard euro.

Door die cashinflux eisen de spelers een groter deel van de koek. Toptennissers zijn zelfstandigen en nomaden, die alle kosten voor reizen, hotels, training en coaches zelf moeten neertellen. De wereldtop verdient miljoenen. De Zwitserse tennislegende Federer is goed op weg miljardair te worden. Maar vanaf de 150ste plaats op de wereldranglijst raken spelers nog amper uit de kosten. Vandaar de vraag om meer in de winst te delen via hoger prijzengeld.

Spelers van lager allooi bleken in het verleden geregeld vatbaar voor de lokroep van de gokmaffia. Daardoor zien sommigen de opmars van de legale goksector met lede ogen aan. Critici zijn ervan overtuigd dat de deur opengezet wordt naar meer matchfixing. ‘Onzin’, zegt Puelinckx.