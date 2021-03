Gokreus achter Circus en 777 maakt zich op voor nieuwe eigenaar

Ardent is de groep achter goksites als Circus en Casino777.be, maar bezit ook eigen casino's, onder meer in Spa en Namen.

Het Luikse Ardent gaat op zoek naar een financiële partner voor zijn gokafdeling, het bedrijf achter de merken Circus en Casino777.be. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het prijskaartje kan oplopen tot ongeveer 1 miljard euro.

De afdeling kansspelen van Ardent omvat een 20-tal gokwebsites, waaronder Circus, Casino777.be en Pokerstars.be. Volgens onze informatie zijn de families achter de Luikse groep Ardent, een verwijzing naar la Cité Ardente, de Vurige Stede, op zoek naar een partner voor die divisie. Daarbij wordt vooral gekeken naar financiële kandidaten. Het proces zit nog in een beginfase, maar is al maanden of zelfs langer in voorbereiding.

Ardent is ook de koepel boven enkele casino's. Het is de eigenaar van de casino's van Namen en Spa. De groep heeft ook participaties in casino's in Davos (het Zwitserse stadje dat jaarlijks het Wereld Economisch Forum huisvest) en in meerdere Franse steden, waaronder Briançon, Port-Leucate en Carnac. In totaal zitten 13 fysieke casino's in de portefeuille van Ardent, naast een 30-tal speelhallen en een bowling in Charleroi. Ardent Gaming is online zelfs aanwezig in Peru en in Colombia via de merken Circus en Zamba.

De Luikse groep is via Circus ook bekend als sponsor van de voetbalclub Standard en tot voor kort van de wielerploeg Wanty-Gobert. In december werd Circus er vervangen door de retailer Intermarché.

De betrokken divisie was volgens onze informatie voor de coronacrisis goed voor een omzet van ongeveer 250 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 80 à 100 miljoen. Ze telt meer dan 1.100 medewerkers, waaronder 300 in thuisstad Luik. Hoe de resultaten in het coronajaar evolueerden, is niet bekend. Volgens sectorkenners zou de deal het bedrijf kunnen waarderen op 10 à 12 keer de ebitda, met andere woorden om en bij het miljard euro. BNP Paribas Fortis is gemandateerd om op zoek te gaan naar een partner voor de gokdivisie.

De activiteiten van Ardent die niet gerelateerd zijn aan de goksector blijven buiten de deal.

Wie komt in aanmerking als potentiële koper? Investeringsfondsen in de eerste plaats. In ons land zou het dossier wel eens op de tafel van Waterland, de eigenaar van het Vlaamse Napoleon Games, kunnen belanden. Bij de grote investeringsgroepen die een dossier van die omvang aankunnen, zit onder meer CVC. Dat is met het Maltese Tipico al in de goksector actief.

Het aantal kandidaten is beperkter dan voor een klassiek dossier, want veel private-equityfondsen mogen volgens hun statuten niet investeren in kansspelen (ook niet in de tabak- alcohol- of wapensector bijvoorbeeld). Dat beperkt het aantal mogelijke investeerders. Bovendien staat duurzaamheid - de ESG-criteria of Environmental, Social en Governance - hoog op de agenda, ook in de sector van private equity.

Apart verhaal

Ardent is een speciaal verhaal in zijn branche omdat de Luikse groep de technologie die aan de basis van haar gokactiviteiten ligt onder licentie aan derden verkoopt. Zo sloot het enkele jaren geleden een partnerschap met Joa, het Franse nummer twee in de kansspelensector.

Het Luikse gokbedrijf - enkele jaren geleden een van de genomineerden als Franstalige onderneming van het jaar - is in handen van enkele families: Mewissen, Léonard en Bosquin. Zij hebben alle drie een substantieel belang in de groep, luidt het.

Ardent-CEO Emmanuel Mewissen bleef woensdag op de vlakte over de plannen van Ardent. 'Ik kan me niet uitspreken over dit onderwerp. Voor de rest heb ik geen commentaar', zei hij. Volgens onze informatie is het de bedoeling dat het management van Ardent na de deal aan boord blijft. De financieel directeur van de Ardent-groep is Nicolas Léonard.