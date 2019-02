Golden Palace mag casino Boulogne-sur-Mer runnen

Het casino van Boulogne-sur-Mer, een badplaats aan de Opaalkust die ook bij Belgen bekend is, wordt al 33 jaar gerund door Partouche, met 43 casino's de grootste speler van Frankrijk. Daar komt vanaf midden dit jaar verandering in.

Het stadsbestuur heeft dinsdagavond beslist het contract met Partouche niet te verlengen en de exploitatie in de komende twaalf jaar toe te vertrouwen aan het Belgische Golden Palace, het bedrijf van de familie Menegalli. Golden Palace heeft volgens burgemeester Frédéric Cuvillier (PS) het beste financiële dossier ingediend, met sterke engagementen naar de stad. Een deel van de casino-opbrengsten vloeit via een gemeentelijke taks naar de stadskas.

Het gaat om het eerste buitenlandse project van Golden Palace, dat in ons land een 40-tal speelzalen en wedkantoren telt.

Belgische toeristen

Volgens Cuvillier kan Golden Palace meer Belgische toeristen naar Boulogne lokken. Er is ook afgesproken dat Golden Palace concerten en evenementen gaat organiseren in het casino, wat het lokale toerisme ook een boost moet geven.

Er zit wel nog een angel in het dossier. Partouche, dat diep ontgoocheld is dat de stad een buitenlandse exploitant kiest, en Boulogne-sur-Mer gaan voor de rechtbank uitvechten wie de eigenaar is van het casinogebouw, destijds door Partouche gebouwd.