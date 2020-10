Grootste bioscoopgroep van de wereld staat water aan de lippen

Een gesloten AMC-bioscoop nabij Times Square in New York.

's Werelds grootste bioscoopketen AMC ziet de bodem van de kas naderen. Dichter bij huis is het uitkijken of Kinepolis zijn Nederlandse zalen openhoudt.

AMC , de grootste cinemagroep van de wereld, dreigt eind dit jaar in geldnood te geraken. Topman Adam Aron verklaart in een interview met persagentschap Reuters dat hij een kapitaalverhoging overweegt.

Aron ontkent het bericht als zou AMC bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers. Persagentschap Bloomberg schreef dat de schuldeisers onderling voorbereidende gesprekken hadden gevoerd over het verstrekken van middelen mocht AMC Chapter 11 aanvragen.

AMC begon in september een zoektocht naar 180 miljoen dollar. De verkoop van minderheidsbelangen (bestaande aandelen) bracht voorlopig bijna 38 miljoen dollar op. Daarnaast verkocht CEO Aron afgelopen zomer negen bioscoopcomplexen in de Baltische landen voor 77 miljoen dollar.

Schuldenberg

Het is tekenend dat zowel AMC als Cineworld - wereldwijd de nummer een en twee van de bioscoopwereld - in slechte papieren zitten. Beide spelers breiden voor de pandemie de overnames aan elkaar en staken zich daarvoor zwaar in de schuden. AMC sleept 5 miljard dollar achter zich aan, Cineworld meer dan het dubbele.

Covid-19 hypothekeert de aflossing van die miljardenschulden. AMC en Cineworld moeten het sinds de uitbraak zonder hun bioscopen in New York en Los Angeles doen, die nog niet heropend niet. Een flinke aderlating want New York is op zijn eentje goed voor 6 tot 10 procent van de wereldwijde box office, zegt Cineworld-topman Moshe 'Mooky' Greidinger in een podcast van The Wall Street Journal.

En in de cinema's die wel weer open mochten is er voor het beperkt aantal zitplaatsen geen stormloop. AMC geeft aan dat 83 procent van zijn Amerikaanse bioscopen open zijn (494 van de 598), maar dat de bezoekersaantallen 85 procent lager liggen dan vorig jaar.

Uitstel en afstel

Op die manier verbrandt een bioscoop meer geld dan dat hij opbrengt. Cineworld besliste daarom begin deze maand zijn Amerikaanse en Britse complexen te sluiten. De doodsteek was het uitstel van de nieuwe Bond-film van november tot volgend jaar.

007-producent MGM is niet de enige Hollywood-studio die het de bioscopen in deze zware tijden nog lastiger maakt. Zo loodste Disney al de twee animatiefilms 'Mulan' en 'Soul' rechtstreeks naar zijn streamingplatform Disney+. Als dat een structurele trend wordt, is de bioscoopwereld nog verder van huis.

Dichter bij huis is het uitkijken naar de reactie van Kinepolis op de strengere coronamaatregelen in Nederland. Daar worden nog maar 30 mensen per zaal toegelaten. Houdt CEO Eddy Duquenne de complexen open?