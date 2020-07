'Het is nu of nooit voor de evenementensector'

Door de snelle toename van besmettingen geeft de evenementensector de laatste hoop op perspectief op. 'Er is nú geld nodig, en economische maatregelen.'

Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen naar gemiddeld 184 per dag, blijkt uit cijfers van het kenniscentrum Sciensano. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Nu het virus weer opflakkert, is van verdere versoepelingen van de coronamaatregelen geen sprake. Donderdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over een striktere mondmaskerplicht en andere bijkomende regels om de oprukkende verspreiding opnieuw klein te krijgen.

De evenementensector ziet zo het sprankeltje perspectief dat er nog was, volledig verdwijnen. Gaf de overheid eind juni bij de aankondiging van de versoepelingen de sector nog zicht op extra capaciteit vanaf augustus, dan drukken de huidige cijfers die hoop de kop in. De maximumaantallen voor events blijven 200 indoor en 400 outdoor.

Als we nu groen licht zouden krijgen, kunnen we tegen november opstarten. Nu het virus weer aan kracht wint, zou het naïef zijn om te denken dat we voor 2021 opnieuw operationeel kunnen worden. Bruno Schaubroeck Woordvoerder Alliantie voor Belgische Eventfederaties

Vertragende factor

'De waarheid heeft ons ingehaald', zegt Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de Alliantie voor Belgische Eventfederaties. Hij voorspelt een gigantische mokerslag in de sector, nu de bedrijven het derde seizoen op rij in het water zien vallen. 'We moeten rekening houden met een vertragende factor van twee, drie maanden, de tijd die nodig is om een evenement in elkaar te steken en op te bouwen. Als we nu groen licht krijgen, kunnen we tegen november opstarten. Nu het virus weer aan kracht wint, zou het naïef zijn te denken dat we voor 2021 opnieuw operationeel worden. De sector kijkt aan tegen een vol jaar zonder werk of inkomsten.'

Nu stilaan duidelijk wordt dat het najaar geen beterschap brengt, vraagt de sector financiële steun en structurele economische maatregelen. 'We hebben altijd gehoopt dat we al werkend uit deze crisis raken', zegt Schaubroeck. 'Maar onze veerkracht komt niet van pas, nu het perspectief ook na de zomer op losse schroeven staat.'

Plan op maat

Net als de horeca verdient de evenementensector een plan op maat, vindt Schaubroeck. 'Een eenmalige premie lost het probleem niet op. Er moet een systeem uitgedacht worden waarbij elk bedrijf een gepersonaliseerde vergoeding krijgt per dag dat niet gewerkt kan worden.

Omdat het publieke leven tussen maart en mei volledig stillag, en pas sinds twee maanden in een lightversie opnieuw op gang mocht komen, is er een acute nood aan cash in de sector. 'Ons ecosysteem bestaat uit bedrijven die afhankelijk zijn van elkaar', zegt Schaubroeck. 'Evenementenbureau's, decor- en podiumbouwers, klank- en beeldleveranciers... allemaal hangen ze aan elkaar vast. Daarbij komt de gemiddelde betaaltijd van 90 dagen in onze sector, waardoor het geld met drie maanden vertraging aankomt.'

Leasingkosten

Behalve geld zijn ook structurele maatregelen nodig, waar de overheid een gidsende of regulerende rol in moet spelen. 'In onze sector gelden veel vaste kosten, zoals de leasing van materiaal. Dat wordt betaald, ook al staat het stof te vergaren.' Schaubroeck pleit voor een uitstel van betaling, net zoals horecazaken de huur van hun pand kwijtgescholden kregen.