Het nieuwste lekkers voor gamers

Wat CES voor elektro-nische gadgets is, is E3 voor videogames: een beurs waar fabrikanten kunnen tonen welke toppers binnenkort op ons afkomen. Deze spelletjes stelen er dit weekend de show.

De Electronic Entertainment Expo (E3), die elk jaar in Los Angeles plaatsvindt, is de gelegenheid bij uitstek voor de fabrikanten van consoles om hun exclusieve titels in de schijnwerpers te plaatsen: games die enkel voor hun platform uitkomen en die een hefboom kunnen zijn op de verkoop. Zeker Sony pakte de voorbije jaren met exclusieve titels uit, meer dan Microsoft voor zijn Xbox One.

PlayStation

De trailer van 'Marvel's Spider-Man', een van de nieuwe games op PS4.

Ook dit jaar is de verwachting dat de Japanners heel wat exclusiefs voorstellen. Voor de PlayStation 4 komt er een nieuwe Spiderman-game en ‘The Last of Us Part II’. Het eerste deel, dat in 2013 uitkwam, was een verrassende hit, zowel bij de critici als in de verkoopstatistieken. In deel twee volgen we opnieuw de avonturen van het duo Joel en Ellie, die zich staande moeten houden in een wereld die getroffen is door een plaag. Volgens de geruchtenmolen is de sequel nog een stuk donkerder dan het eerste deel, dat al niet echt een lachfestijn was.

Een andere exclusieve titel die Sony naar Los Angeles meebrengt, is ‘Ghost of Tsushima’. De game speelt zich af in 1274 in Japan en de speler kruipt in de rol van een eenzame samoerai die zich tot een wraakengel ontpopt. Enkele maanden geleden liet Sony een eerste, behoorlijk indrukwekkende trailer op de wereld los, maar sindsdien werd er niet veel meer van vernomen. Op E3 worden vermoedelijk alle details onthuld.

De laatste exclusieve PlayStation-game die Sony voor E3 bevestigde, is het langverwachte ‘Death Stranding’ met in de hoofdrollen Norman Reedus (uit ‘The Walking Dead’) en Mads Mikkelsen (uit ‘Doctor Strange’). Waarover ‘Death Stranding’ gaat of wat het doel van het spel is, is nog een mysterie dat de makers graag cultiveren door behoorlijk geflipte trailers vrij te geven. De ontwikkelaar Hideo Kojima heeft gezegd dat hij in de game de verbondenheid tussen leven en dood wil onderzoeken. We weten alvast dat Reedus door het spel rondhost met een soort foetus in een glazen baarmoeder.

Ook de verwachtingen voor ‘Dreams’ zijn hoog, maar of die game op E3 te zien zal zijn, is nog onduidelijk. Het spel van de makers van ‘LittleBigPlanet’ wil de grenzen tussen verschillende genres slopen. Het is tegelijk een platformspel en een point-and-clickavontuur waarbij de spelers puzzels moeten oplossen, maar ook zelf tools moeten bouwen die in het spel gebruikt worden.

De trailer van 'Death Stranding'.

Tot slot wachten veel fans op ‘Shenmue 3’, het derde deel van een game die ooit (1999) de duurste aller tijden was. De derde episode speelt zich af in 1987 en volgt nog steeds de martialartsheld Ryo Hazuki in de zoektocht naar de moordenaar van zijn vader.

Xbox

Ook Sony’s grote concurrent Microsoft is op E3 aanwezig met het racespel ‘Forza Horizon 4’, de platformpuzzelhybride ‘Ori and the Will of Wisps’ en vooral met ‘Crackdown 3’, een futuristische shooter die in 2014 werd aangekondigd, maar nog altijd niet in de winkels ligt. De game heeft indrukwekkende graphics in een cartoonachtige stijl (door de celshadingtechniek), maar ook technisch heeft hij enkele interessante features. Dankzij de cloudtechnologie kunnen spelers ongeveer alle objecten in het spel op een bijzonder realistische manier vernielen.

Xbox-fans kijken ook reikhalzend uit naar ‘Halo 6’, de zesde aflevering van Microsofts bekendste franchise. Microsoft bevestigde dat aan ‘Halo 6’ gewerkt wordt en dat de game opnieuw met split screens werkt. Of hij ook E3 haalt en in welke vorm is nog niet duidelijk. Maar aangezien het drie jaar geleden is dat ‘Halo 5: Guardians’ het levenslicht zag, lijkt de kans groot dat op zijn minst een tip van de sluier wordt gelicht.

Nintendo

Nintendo probeert met 'Pokémon Let's Go!' een vervolg te breien aan het succes van smartphonegame 'Pokémon Go!'

Nu Nintendo met zijn Switch de zure smaak van de geflopte Wii U doorgespoeld heeft, is het ook op E3 weer in full force aanwezig. Omdat niet meteen een nieuwe Super Mario of Zelda op het programma staat, zal vooral de nieuwe ‘Super Smash Bros.’ met de meeste aandacht gaan lopen. In het populaire vechtspel duiken opnieuw heel wat vertrouwde Nintendo-personages op (Mario, Link), maar wanneer het in de winkels ligt, is nog niet bekend.

Na het supersucces van ‘Pokémon Go’ verbaast het niemand dat Nintendo een vervolg breit met ‘Pokémon Let’s Go’, dat in twee versies verschijnt. Het spel grijpt terug naar de begindagen van Pokémon, zal gebaseerd zijn op ‘Pokémon Yellow’ uit 1998 en zo’n 150 monstertjes bevatten.

Naast hardnekkige geruchten dat de immens populaire battleroyalegame ‘Fortnite’ zijn opwachting zou maken op de Switch, zijn er al even hardnekkige geruchten over een nieuwe Star Fox-game, ‘Star Fox Grand Prix’. Die zou ditmaal geen spaceshooter worden, maar zoals de naam laat vermoeden een racespel met een soort F Zero-achtige gameplay.

Niet-exclusieve games

Uiteraard zijn er op E3 ook hopen games die op alle platformen uitkomen. ‘Cyberpunk 2077’ bijvoorbeeld, waarvan de eerste aankondiging van 2012 dateert. De game van de makers van het geprezen ‘Witcher 3’ is een role playing game (RPG) die zich in een open wereld afspeelt en zich naar verluidt vooral op oudere en ervaren gamers richt.

Bethesda heeft dan weer een nieuwe aflevering van zijn Fallout-reeks meegebracht. ‘Fallout 76’, verzaakt volgens de geruchten dit keer aan zijn RPG-verleden en zou een soort survivalgame worden.

In de categorie blockbustershooters nemen ‘Battlefield V’ en ‘Call of Duty Black Ops 4’ de honneurs waar. De eerste speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, met in de multiplayermodus onder meer een parachutisteninvasie in Rotterdam als decor. Daarnaast is er ook een singleplayercampagne. De game ligt op 19 oktober in de winkelrekken.