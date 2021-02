Hiphopmiljardair Jay-Z slaat toe met bubbeldeal...

De Amerikaanse rapper Jay-Z duikt even vaak op in de kolommen van zakenkranten als in de showbizzmedia. Afgelopen week toonde hij zich opnieuw een volbloed ondernemer na een klinkende deal met het Franse luxehuis LVMH.

Rapper-ondernemer of ondernemer-rapper? Het is moeilijk kiezen wat het eerst komt bij Jay-Z, geboren als Shawn Carter, de 51-jarige hiphopper die deze week een klinkende deal kon bijschrijven op zijn palmares. Hij verkocht de helft van zijn champagnemerk Armand de Brignac - beter bekend als Ace of Spades vanwege het schoppenlogo - aan LVMH, het bedrijf van de Franse luxepaus en multimiljardair Bernard Arnault. Hoeveel dat Jay-Z oplevert, bleef geheim. Maar als het klopt wat hij rapt in ‘What’s Free’ van collega Meek Mill uit 2018 - ‘I’m (…) 100 percent of Ace of Spades, worth half a B’ - dan is het minstens 250 miljoen dollar. De helft van ‘half a B(illion)’.

De bubbels zullen extra zoet smaken. Onder zijn marketingvleugels groeide de jaarverkoop van Ace of Spades naar een half miljoen flessen, waarvan de prijs begint bij 300 dollar per stuk, maar die kan oplopen tot 60.000 voor de patserige Midas van 30 liter.

Jay-Z had het merk gekocht uit een soort wraak. Hij prefereerde vroeger Cristal, tot de topman zich minachtend uitliet over de populariteit onder hiphoppers. Jay-Z switchte naar Ace of Spades, nam het label over, en maakte zijn voorkeur nog officiëler door in de video van ‘Show Me What You Got’ uit 2014 een aangeboden fles Cristal te weigeren en Ace of Spades te kiezen. Waarna het goedje in de rest van de clip annex reclamespot rijkelijk vloeit.

De man van superster en popkoningin Beyoncé duikt even vaak op in de kolommen van zakenkranten als in de showbizzmedia. Nog een nieuwtje van deze week. Oatly, de Zweedse maker van havermelk die ook in Belgische supermarkten te vinden is, maakt zich op voor de beurs. Opnieuw een kans voor aandeelhouder Jay-Z om als celebrity investor, naast onder meer Oprah Winfrey, langs de kassa te passeren.

'Hustler'

Nochtans komt Jay-Z van ver. Hij groeide op in de straten van Brooklyn, een wereld die weinig uitstaans heeft met de glooiende Champagnestreek, in en rond Marcy Houses, een guur socialewoningenproject zoals die in New York verspreid liggen over de stad. In de ruige jaren 80, de tijd van de razende crackepidemie, overleefde Jay-Z als een ‘hustler’ op zijn twee uitzonderlijke talenten: ondernemen, als gewiekste drugsdealer, en rappen, bij wijze van artistieke uitlaatklep. Zijn alter ego komt van de metrolijnen J en Z die passeren aan Marcy Houses in Bedford-Stuyvesant (‘Bed-Stuy’), de jongste jaren een snel gentrificerende wijk.

In zijn biografie ‘Decoded’ beschrijft Jay-Z hoe hij met zichzelf worstelde: door crack te dealen droeg hij bij aan de vernietigende kracht van de drug en liep hij gevaar, maar kon hij wel rekeningen voor zijn alleenstaande moeder betalen. Via muziek forceerde hij een uitweg. Aan de keukentafel werkte hij aan zijn inventieve rhymes en beats. Vanuit de koffer van zijn auto verkocht hij zijn cd’s. Omdat de labels geen interesse toonden, richtte hij er zelf een op: Roc-A-Fella, naar de zakenmagnaat John D. Rockefeller.

Wie zijn werk niet kent, kan altijd beginnen met het album ‘The Blueprint’ uit 2001. Als muzikant vond hij de sweetspot tussen straatcredibiliteit en commerciële jackpot (hij won al 22 Grammy’s). Hij maakte als geen ander van zijn status een supermerk, een hefboom onder zijn zakelijk vernuft. Volgens Forbes, gespecialiseerd in het berekenen van de vermogens van de allerrijksten, is Jay-Z de eerste miljardair in de hiphop, een genre waarin geld niet bepaald een vies woord is.

Zijn imperium heeft veel tentakels. Hij is de oprichter van het entertainmentbedrijf Roc Nation, dat optreedt als agent voor muzieksterren als Rihanna en sportvedetten als Romelu Lukaku. Hij investeerde in succesvolle start-ups als Uber en Robinhood. Naast champagne zit hij ook in het cognacmerk d’Ussé, samen met Bacardi, goed voor 100 miljoen dollar. De muziekstreamingdienst Tidal, die hij mee oprichtte, komt misschien niet aan de enkels van Spotify, maar zijn belang zou ook 100 miljoen dollar waard zijn.

Vriend Warren Buffett zei ooit: ‘Voor iemand die nu opgroeit, is Jay-Z de man om iets van te leren.’ Zelf rapt hij met regelmaat over zijn geslaagde levenswandel, zoals in ‘Diamond From Sierra Leone’: ‘I’m not a businessman, I’m a business, man.’