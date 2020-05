Hoe Kinepolis zijn zalen weer gaat openen

Tussen de bezoekers telkens twee zetels openlaten. En de tickets en snacks kunnen alleen online besteld worden. Zo gaat de bioscoopgroep Kinepolis wereldwijd zijn ruim 100 complexen heropenen.

Kinepolis is volop bezig met de voorbereiding van de heropening eind mei, begin juni. Topman Eddy Duquenne verwacht niet dat we in een nieuwe wereld wakker worden. 'We hunkeren ernaar om samen iets te doen, te eten en te drinken. Sociaal contact zal nog meer dan vroeger naar waarde worden geschat', zegt de CEO in zijn eerste analyse van de coronacrisis.

Update eerste kwartaal Kinepolis trok in het eerste kwartaal 8 miljoen bezoekers, 9 procent minder dan vorig jaar. De bioscoopgroep was het jaar uitstekend begonnen, met tot 12 maart een groei van 12 procent. Maar Covid-19 trok daar vanaf 13 maart een dikke streep door. Die dag sloot Kinepolis zijn 110 complexen in Europa, de VS en Canada. Frankrijk (-36%) kende de grootste daling van het aantal bezoekers, gevolgd door Canada (-23%) en Spanje (-16%). In ons land trokken tot eind maart 13 procent minder mensen naar de cinema. Opvallend is dat de daling in Nederland beperkt bleef tot 1 procent. Kinepolis verwacht over heel 2020 een 'ernstige' impact op zijn resultaten, afhankelijk van de duur van de opgelegde sluiting in de verschillende landen. De concrete impact kan de groep nog niet inschatten.

De 110 complexen van de bioscoopgroep - in acht landen in Europa, de VS en Canada - zijn sinds 13 maart gesloten. Een week later was 95 procent van de 5.000 medewerkers tijdelijk werkloos. De komende maanden zullen zij geleidelijk weer aan de slag gaan als de zalen heropenen.

Zuid-Spanje trekt op 26 mei de boel weer op gang. Kinepolis mag er een derde van zijn zalen vullen. Dat is voor Duquenne beter dan de Nederlandse aanpak waar vanaf 1 juni slechts 30 mensen per zaal toegelaten zijn. Een maand later wordt dat 100. 'Dat opschalen vind ik wel verstandig, om de veiligheidsmaatregelen te oefenen.' In Canada mag Kinepolis in bepaalde regio's begin juni heropenen.

Geen kassa's en candyshops

In ons land is het wachten op het fiat van de Veiligheidsraad. Kinepolis en de andere cinema-uitbaters hopen kort voor de zomervakantie weer van start te gaan. Het protocol dat ze opstelden, wordt geëvalueerd door de gezondheidsexperts.

Kinepolis laat in zijn zalen tussen twee bezoekers twee stoelen open, om de social distancing te respecteren. 'Een stoel is 71 centimeter breed en met de dubbele armleuning zit je sowieso al ver uiteen.' Tussen de rijen wordt telkens een rij vrijgelaten. Voorts voert de groep extra poetsbeurten en looplijnen in, evenals verschillende beginuren om de lobby te ontlasten. 'We lieten ons inspireren door de supermarkten en de luchthavens. Als mensen zich daar op hun gemak voelen, dan ook bij ons.'

De snoepwinkels, waar Kinepolis ruim een vierde van zijn omzet scoort, blijven in de eerste fase van de heropening dicht. Het is onbegonnen werk om de snoepscheppen na elke klant te ontsmetten. Vooraf online bestellen kan wel. Ook de ticketverkoop zal louter online gebeuren. 'Je wil geen toeloop voor de laatste tickets van het beperkt aantal dat wordt aangeboden.'

Helft minder films

Vraag is of er wel voldoende enthousiasme zal zijn om weer naar de cinema te gaan. Duquenne hoopt op het gewoontedier in de mens. 'Het is zoals met een zomervakantie. Na drie weken wil je nog meer, maar na een week op kantoor ben je dat vergeten en herval je in je gewoontes.'

De CEO ziet ook een trigger in de vele thuisvakanties deze zomer. 'Beleidsmakers hebben er oren naar dat wij op een gecontroleerde manier mensen ontspanning kunnen aanbieden.' Opvallend: de verkoop van alcohol wordt geschrapt, omdat mensen onder invloed de veiligheidsmaatregelen minder strikt opvolgen.

En wat met het filmaanbod? 'We moeten roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig trekt Disney de markt op gang met 'Mulan'. Verder plannen we 'reruns' (herhalingen), opera- en balletvoorstellingen, kunsttentoonstellingen en concerten. We beschikken vandaag slechts over de helft van de films die we normaal hebben voor een succesvolle zomer.'

Tekenend voor het schrale aanbod is dat er op de 4th of July - de Amerikaanse nationale feestdag die normaal een topdag is voor de Amerikaanse cinema's - geen enkele release is. Duquenne: 'Veel films zijn uitgesteld tot het najaar en 2021, het jaar waarin 'Avatar 2' gepland is. Waarschijnlijk zullen films voor een betere spreiding zelfs doorschuiven naar 2022.'

Balanceren op de balk

Duquenne verwacht door de sluiting en de trage heropstart dit jaar flink minder winst dan vorig jaar. Hoeveel minder valt nog niet in te schatten, dat hangt af van de duur van de sluiting in de verschillende landen. Is een zaal rendabel als hoogstens een derde van de zetels gevuld raakt? 'Het is een evenwichtsoefening op de balk. We bekijken geval per geval of we met een heropening minder cash verbruiken.'

Met heel wat ingrepen is de 'cash burn' de voorbije weken tot 6 miljoen euro per maand afgebouwd. Zo onderhandelt Kinepolis in Canada met de eigenaars van de complexen over een uitstel van betaling van de huur. In de andere landen is de groep eigenaar van het gros van de gebouwen. En dat scheelt een stevige slok op de borrel. De nieuwbouwprojecten in Nederland (2) en Frankrijk lopen wel voort en slorpen 30 miljoen euro op.

5 miljoen euro Bonussen De 4 à 5 miljoen euro bonussen over 2019 worden pas in betere tijden uitbetaald.

De topman besliste verder snel het het dividend te schrappen en een kredietlijn van 120 miljoen euro aan te boren. 'In het begin van de crisis hadden we 190 miljoen euro op de rekening, voldoende om het een jaar uit te zingen.' Duquenne en zijn team doen zelf ook een inspanning. De helft van hun loon wordt uitgesteld - alles samen 200.000 tot 300.000 euro per maand - tot betere tijden en dat geldt ook voor de bonussen voor het uitstekende 2019. Met die laatste ingreep schuift het bedrijf 4 tot 5 miljoen euro voor zich uit.

Overnames?

Blijft er in de huidige tijden ruimte voor overnames? Of moet Duquenne zijn langgerekte expansie onderbreken? 'We gebruiken de cash om te overleven. Maar als er een 'once in a lifetime kans'-passeert, springen we dan? Ik neig naar het positieve. Ik verwacht dat de maatschappij op het einde van de zomer aan een nieuwe episode begint.'

Aan de overkant van de plas gaat het gerucht dat de internetreus Amazon aan AMC, de grootste cinema-uitbater ter wereld, snuffelt. Schrikt die naam Duquenne af? 'Zonder mezelf een visionair te noemen, ik zei een jaar geleden al dat de Amazons en Apples de toekomstige eigenaars van de bioscopen worden. De analoge wereld is een goede aanvulling op hun digitale activiteiten.'

Hij ziet 's werelds rijkste bedrijven als een zegen voor de sector. 'Meer dan een aantal grote cinemagroepen - die krap bij kas zitten - beschikt Amazon over genoeg geld om de bezoeker een experience aan te bieden. Een kapitaalkrachtige marktleider maakt de filmkosmos aantrekkelijker voor de Hollywood-studio's.'

Die studio's experimenteerden tijdens de lockdown met het zogenaamde 'theatrical window', de drie maanden tussen de release van een film in de cinema en de verkoop van de rechten aan andere kanalen. Is dat de voorbode voor een inkorting van de exclusiviteit voor de bioscopen? Duquenne denkt van niet. 'De streamingplatformen voeren een prijzenoorlog. Het aanbod van Disney (7 dollar) kost de helft van een Netflix-abonnement. Terwijl een avondje cinema met twee 20 dollar oplevert. De waarde van het window blijft heel groot. De studio's stellen niet voor niets hun releases uit.'