'Hoe zal ik het zeggen?' wint internationale Emmy

Het VTM-programma 'Hoe zal ik het zeggen?' van het Belgische productiehuis Shelter heeft een internationale Emmy-award gewonnen in de categorie non-scripted entertainment.

Dat raakte maandagavond (lokale tijd) bekend tijdens de 46ste uitreiking van de internationale tv-prijzen in New York.

In het programma, waarvan het eerste seizoen in het najaar van 2017 bij VTM liep, brengt presentator Jens Dendoncker op een originele manier boodschappen over aan nietsvermoedende mensen. Het tweede seizoen ging maandagavond van start op VTM.

De voorbije jaren won Shelter al internationale Emmy's voor 'Benidorm bastards' en 'Wat als?'. Naast 'Hoe zal ik het zeggen?' waren 'MasterChef Australia', het Thaise 'The mask singer' and 'Top chef México' genomineerd in de categorie non-scripted entertainment.

Voor het format van 'Hoe zal ik het zal zeggen?' zijn intussen al acht internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Duitsland is deze zomer een eerste serie opgenomen.

Televisiemaker Tim Van Aelst, die samen met Sofie Peeters het programma bedacht, reageert uiterst tevreden vanuit New York. 'Het is ongelofelijk om hier al voor de derde keer een Emmy te winnen. Nu is het even volop genieten. Met onze voeten komen we overmorgen wel weer op de grond wanneer we terugkeren.'