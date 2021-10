Hollywood verijdelt historische staking op sets

De studio's in Hollywood hebben een nationale staking kunnen afwenden na een akkoord met de vakbond die 60.000 cameralui, geluidstechnici, decorbouwers en make-upartiesten vertegenwoordigt.

'Dit is een Hollywood-einde', verklaarde Matthew Loeb, de tevreden voorzitter van de vakbond International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) die cruciale jobs op film- en televisiesets vertegenwoordigt. De vakbond had betere loon- en arbeidsvoorwaarden geëist en was bereid om maandag een nationale staking te starten. Dat zou de eerste keer zijn in 128 jaar dat de technici achter de schermen de televisie- en filmsets, met in totaal 1 miljoen jobs, platleggen.

Maar de werkgeversorganisatie Alliance of Motion Picture and Television Producers, dat grote studio's en streamingbedrijven als Disney, Netflix en Amazon.com vertegenwoordigt, deed op de valreep toegevingen. Het akkoord, dat nog moet goedgekeurd worden door de leden, voorziet meer rusttijden, maaltijdpauzes, minimumlonen voor de minst betaalde jobs en een hogere lonen bij nieuwe mediabedrijven.

Corona

Om streamingdiensten van voldoende content te voorzien is er nu veel inhaalwerk op ets die door corona hebben stilgelegen.

Het ongenoegen komt er nadat heel wat sets hebben stilgelegen door de coronapandemie. Om streamingdiensten van nieuwe content te kunnen voorzien, moet er nu heel wat werk worden ingehaald, met werkdagen tot 14 u als gevolg. Streamingdiensten kregen door de pandemie de wind in de zeilen, maar de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn nog gebaseerd op afspraken van een decennium geleden toen onlinevideodiensten nog in de kinderschoenen stonden. Nu Netflix en co miljardenbedrijven zijn geworden, eisen de technische handjes hun deel van de koek.

De streamingdiensten, die nu hard in zetten op nieuwe reeksen om bingende klanten te plezieren, voor hadden veel te verliezen bij een grote staking. In 2007-2008 legden scenarioschrijvers met een 100 dagen durende staking de sector plat en konden ze extra vergoedingen van streamingdiensten uit de brand slepen. Heel wat series en films moesten worden geannuleerd of ingekort.

Krappe arbeidsmarkt