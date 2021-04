Hollywoods machtigste talentscout stoft beursplannen af

Endeavour, het mediaconglomeraat van Hollywoods invloedrijkste power broker Ari Emanuel, loopt zich warm voor een beursgang op Wall Street. Een eerste poging tot IPO ging in 2019 in de laatste rechte lijn de mist in.

Endeavour begon ooit als een relatief bescheiden talentenbureau voor vooral tv-scenaristen. Maar met de tomeloos ambitieuze Ari Emanuel aan het roer werkte het bedrijf zich op tot een mediaconglomeraat, met naast een machtig talentenbureau voor film, tv, literatuur en muziek (WME) ook tentakels in mode (IMG) en sport. In die laatste categorie is Endeavour de organisator van de Miami Open in het tennis en de UFC, de even populaire als brutale vechtsport met uithangborden als Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov.

De eerste poging tot beursgang van Endeavour sprong in de laatste rechte lijn af in 2019. Voorzitter Mark Shapiro was toen al onderweg om de openingsbel te luiden.

Emanuel wilde in 2019 al eens een hefboom zetten op die star quality met een beursgang die 400 miljoen dollar in het laatje moest brengen. Maar in aanloop naar die IPO raakte Endeavour verwikkeld in een aantal schandalen. Zo gingen enkele talentscouts in het bedrijf kopje-onder in de nasleep van de MeToobeweging, geraakte Hollywoord in de ban van een staking van scenaristen, en kreeg het bedrijf heel wat tegenwind toen de controversiële Saoedische kroonprins Mohamed bin Salman honderden miljoenen wilde investeren.

Dat leidde tot een beperkte investeerdersappetijt. Toen even later ook het beursklimaat verslechterde na de in de soep gedraaide IPO's van de coworkingspecialist WeWork en het sporttechbedrijf Peloton, trok Emanuel nog geen 24 uur voor de aftrap de stekker eruit. Voorzitter Mark Shapiro, die al onderweg was om de openingsbel te luiden, mocht zijn privéjet rechtsomkeer laten maken.

Pitbull

Nu het beursklimaat in New York weer witheet is, volgt een nieuwe poging. Dat de 60-jarige talentscout niet met de staart tussen de benen zou verdwijnen, stond in de sterren geschreven. De in Chicago geboren Emanuel staat in Hollywood bekend als een pitbull, die niet zomaar zal aflaten als hij een prooi in zicht heeft.

Die vechtersmentaliteit kweekte hij naar eigen zeggen aan op school. Als dyslecticus werd hij vaak gepest met zijn leesvaardigheden, maar als getalenteerd worstelaar kon hij de lachers ook van antwoord dienen. 'Om de andere dag zat ik in het kantoor van de directeur', zei hij ooit in een interview.

Ook verbaal werd Emanuel thuis gesterkt. Van zijn ouders moest hij thuis dagelijks de krant lezen, om tijdens de familiemaaltijd 's avonds over actuele onderwerpen te kunnen debatteren. Daar profiteerde niet alleen Ari van. Broer Rahm maakte carrière in de politiek, als kabinetschef van president Obama en later als burgemeester in Chicago. Broer Ezekiel is een befaamd oncoloog en bio-ethicus.

Ari Gold

Ari Gold, de maniakale manager uit HBO-reeks Entourage, werd gebaseerd op Ari Emanuel.

Ari zette zijn vaardigheden dus in om Hollywoodtalent voor zich te winnen. Van meet af aan was duidelijk dat hij uit een speciaal soort hout was gesneden. Zijn verbetenheid is zo legendarisch in Tinsel Town dat in de HBO-reeks 'Entourage' - over het wilde leven van een filmster - de vuilbekkende en computers aan diggelen rammende manager Ari Gold op Emanuel werd gebaseerd.