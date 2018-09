ING: 'Kinepolis heeft ruimte voor half miljard aan deals'

Op de Brusselse beurs is Kinepolis dinsdagochtend de meest opgemerkte daler, met een verlies van 3,5 procent naar 52 euro. Beurshuis ING hervat onder analist David Vagman de opvolging van de bioscoopuitbater met een 'houden'-advies en koersdoel van 60 euro.

'Wij houden van het uitstekende management, die nu temidden een sector in volle consolidatie op fusies een beroep kan doen voor verdere waardecreatie. Maar: dat zit nu stevig in de koers verrekend', stelt Vagman.

Het koersdoel van 60 euro is een optelsom: 50 euro voor het 'huidige' Kinepolis en 10 euro voor toekomstige deals van CEO Eddy Duquenne. De analist verwacht drie keer meer deals dan over de voorbije vier jaar.

'In essentie gaat ons basisscenario ervan uit dat Kinepolis elk jaar een Landmark (met 105 miljoen euro jaaromzet de grote Canadese overname, red.) en een NH Bioscopen (10 miljoen euro jaaromzet, red.) overneemt en dat de komende vier jaar. In dat scenario zou Kinepolis meer dan een half miljard euro uittrekken aan deals, drie keer meer dan de 186 miljoen euro in de periode 2014-2017.