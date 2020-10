Imagix vraagt respijt aan obligatiehouders

De bioscoopgroep Imagix vraagt aan haar obligatiehouders om de rentebetalingen op haar schulden uit te stellen. De aanhoudende pandemie doet de winst kelderen.

Imagix is een regionale bioscoopgroep die in handen is van de zakenmannen Philippe Lhomme en Jan Staelens, de ex-financieel directeur van Roularta en Kinepolis. Ze telt drie complexen in Wallonië, waarvan het grootste met 14 zalen in Bergen. In Doornik heeft Imagix tien zalen en in Huy zeven. De drie complexen zijn samen goed voor bijna 7.000 zetels.

25 miljoen schulden Imagix heeft in totaal 25 miljoen euro schulden.

De coronacrisis houdt lelijk huis in de bioscoopsector. Daar ontsnappen de lokale spelers niet aan. Imagix wendt zich daarom tot zijn obligatiehouders - die Imagix in 2015 8,5 miljoen euro leenden - om uitstel te vragen op de rentebetalingen van dit jaar. De groep vraagt ook de nalatigheidsinteresten als gevolg van dat uistel te laten vallen.

'Dat we ons tot hen richten, is logisch', reageert Imagix-CEO Jan Staelens. 'Je kan je covenanten (financiële verplichtingen aangegaan in het kader van een lening, red.) niet nakomen als je brutobedrijfswinst (ebitda) met 70 à 80 procent daalt.' Imagix heeft in totaal 25 miljoen euro schulden en KBC biedt een reservekredietlijn aan van 1 miljoen euro.

Minder bezoekers

Dat de winst naar beneden tuimelt, komt door het wegblijven van de bezoekers. Staelens zegt dat het aantal bezoekers 40 à 60 procent lager ligt dan vorig jaar. 'Dat is absoluut niet voldoende. Er is een cash drain.'

Als de maatregelen voor bioscopen ook in België worden verstrengd, wordt het moeilijk om nog open te blijven. Jan Staelens CEO Imagix

Imagix snoeit daarom in de kosten. Het doet voor meer dan de helft van zijn personeel nog een beroep op tijdelijke werkloosheid, een systeem dat Staelens graag verlengd ziet tot volgend jaar. 'In Wallonië is er bitter weinig financiële steun voor spelers als wij. Vorige maand was er wel een kleine inspanning. Maar op de lange termijn is dat een druppel op een hete plaat.'