In de cinema mag mondmasker enkel af voor drank of snack

Ook in de film- en theaterzalen is het dragen van een mondmasker voortaan verplicht. Alleen om iets te eten of te drinken, mag het mondmasker even af.

Dat heeft het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gepreciseerd, nadat het ministerieel besluit (pdf) over de uitbreiding van de mondmaskerverplichting vrijdagavond laat in het Staatsblad was verschenen.

De regel zal verduidelijkt worden in de lijst van vragen en antwoorden (FAQ) die traditioneel aangepast wordt na de publicatie van een nieuw ministerieel besluit. 'De FAQ zal een bepaling bevatten die toelaat dat het mondmasker wordt verwijderd voor de periode die nodig is om een consumptie te nuttigen', laat het kabinet-De Crem weten.

Bioscoopuitbater Kinepolis had gevraagd om de mondmaskers alleen te verplichten tijdens de verplaatsingen door de gebouwen, net zoals in buurlanden Luxemburg en Frankrijk. In de zaal zelf moeten de bezoekers hun mondmasker kunnen afzetten, vindt Kinepolis.

Als we dit doortrekken naar de horeca moeten we gaan eten met een masker op. Eddy Duquenne CEO van Kinepolis

Topman Eddy Duquenne: 'Ik snap dat virologen elke waterkans op besmetting willen vermijden, maar ik had toch op een zekere vorm van redelijkheid gehoopt. Tussen de verschillende bubbels is er een afstand van ruim twee meter. Terwijl je op restaurant of in een café dichter bij elkaar zit. Als we dit doortrekken naar de horeca moeten we gaan eten met een masker op.'

De CEO hekelt daarnaast de snelheid waarmee de nieuwe regel dient ingevoerd te worden. 'Het is niet eenvoudig om dit in 24 uur aan te passen. We moeten mondmaskers voorzien voor zij die niet op de hoogte zijn of er een vergaten. En wat als iemand weigert er een op te zetten? Dan moeten we de politie bellen, want Kinepolis heeft niet de bevoegdheid om op te treden. Ik word hier niet vrolijk van.'