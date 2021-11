In eventsector neemt onrust over vierde golf toe

Van een annuleringsgolf is geen sprake, maar de evenementenwereld voelt hoe de hoge besmettingscijfers twijfel zaaien bij klanten. ‘Wat komt er nog allemaal op ons af?’

In de evenementenwereld is het weer met een bang hartje ondernemen. Na bijna anderhalf jaar kon de sector in september weer open. Oktober was voor de meeste ondernemers een voorspoedige maand. ‘De beste sinds de eerste lockdown’, zegt Pieter Vermeersch van 4U Renting in Zwevegem, een verhuurbedrijf van audiovisueel materiaal.

Ook ex-Zillion-baas Frank Verstraeten was met zijn bedrijf Pixelscreen, een leverancier van ledschermen, met goede moed herbegonnen. ‘Ook al draaiden we maar de helft van de omzet van een normale oktober, zoveel werk hadden we al anderhalf jaar niet meer gehad.’

Maar de nieuwe besmettingscijfers zaaien twijfel bij de klanten, al leidt de vierde golf voorlopig niet tot een annuleringsgolf. ‘L’histoire se répète’, zucht Vermeersch. ‘Ik kreeg vandaag al drie annuleringsverzoeken binnen voor het najaar. Nog een klant mailde met het verzoek zijn event met 1.700 inschrijvingen te downsizen omdat al 150 ingeschrevenen annuleerden.’

De internationale events gaan door. Daar heerst minder een panieksfeer dan in België. Tom Bilsen Podiumbouwer Stageco

De podiumbouwer Stageco maakt zich zorgen. 'We hebben in het najaar traditioneel alleen indoorshows en kleinere lokale evenementen, maar ook grote in het buitenland’, zegt operationeel directeur Tom Bilsen. ‘De internationale events gaan door. Daar heerst minder een panieksfeer. Van de indoorevenementen bij ons worden helaas enkele uitgesteld. Verder krijgen we signalen van een aarzelende ticketverkoop voor volgende zomer, maar we zagen onlangs toch ook dat de komende tour van Coldplay een groot succes wordt.’

Budget naar beneden

De twijfel bij klanten, of het nu bedrijven zijn die een corporate event organiseren of organisatoren in de entertainmentsector, stelt de toeleveranciers voor logistieke onzekerheden. ‘Klanten vragen zich af: zal het evenement wel kunnen doorgaan? En voor hoeveel volk?’, zegt Lieven Tacq van het preproductiebedrijf Creative Rental Solutions in Ruiselede.

‘Het gevolg is dat ze erg laat onze diensten inroepen, soms pas tien dagen voor bijvoorbeeld een concert. Of ze beslissen op het laatste moment een corporate event in tweeën te kappen en het budget naar beneden te halen. Dat maakt het erg moeilijk om ons goed te organiseren en de juiste mensen te vinden. Het was al zo moeilijk geworden aan geschikte arbeidskrachten te raken na de eerste lockdowns, door de uitstroom van personeel dat de onzekerheid in onze branche beu was.’

Klanten roepen pas laat onze diensten in door de onzekere gezondheidssituatie. Dat maakt het erg moeilijk om ons goed te organiseren en de juiste mensen te vinden. Lieven Tacq Creative Rental Solutions

‘We zijn een café geworden', zegt Verstraeten. 'Wanneer gaan mensen op café? Als ze dorst hebben. Wanneer bestellen klanten onze schermen? Pas als ze 100 procent zeker zijn dat de gezondheidssituatie het toelaat. En die zekerheid is er nu opnieuw niet’, zucht hij.

Vermeersch maakt zich op voor een lastige winter. December en januari zijn voor toeleveranciers gouden maanden met de vele kerst- en nieuwjaarsrecepties. Door de oproep van de overheid om mensen de komende maanden zoveel mogelijk te laten telewerken kan ook die business onder druk komen. ‘Je kan als bedrijf moeilijk eerst aan je personeel vragen om thuis te blijven en dan een groot nieuwjaarsfeest organiseren’, zegt de zaakvoerder van 4 U Renting.