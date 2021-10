Investeringsreus KKR laat oog vallen op muziekrechten van Lorde en The Weeknd

De Amerikaanse private-equityreus KKR staat dicht bij een deal met Kobalt, het bedrijf dat de muziek van Lorde en The Weeknd in zijn portefeuille heeft. Het consortium rond KKR heeft 1,1 miljard dollar veil voor de rechten, weet Financial Times.

Het Amerikaanse Kobalt Music bevindt zich in vergevorderde onderhandelingen om een deel van zijn muziekcatalogus te verkopen aan een consortium van de private-equityreus KKR en het vehikel van een voormalige partner van de investeringsbank Goldman Sachs. De deal, waarmee 1,1 miljard dollar gemoeid zou zijn, zou nog deze week aangekondigd worden. Dat melden ingewijden aan de Britse zakenkrant Financial Times.

In de portefeuille van Kobalt zitten hits van enkele hedendaagse popsterren, zoals de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lorde en de Canadese zanger The Weeknd. Volgens het Amerikaanse muziekblad Billboard vallen ook enkele songs van de American Idol-winnares Kelly Clarkson en de Britse zanger Ed Sheeran onder de deal.

De investeringsgroep rond KKR, waar zich deze week een wissel van de wacht voltrok , was niet de enige gegadigde. Kobalt ontving ook biedingen van de alternatieve investeringsgroep Apollo Global Management en Eldridge Industries, het investeringsvehikel van Todd Boehly. Hij is de mede-eigenaar van het baseballteam Los Angeles Dodgers en het gokbedrijf Draftkings.

Langs de kassa

Die interesse valt te verklaren door een relatief nieuwe tendens in de muziekwereld. In het door streaming gedomineerd landschap blijven succesvolle songs flink wat geld opleveren. Terwijl een cd vroeger één keer over de toonbank ging, blijven consumenten hun favoriete nummers eindeloos streamen via diensten zoals Spotify, YouTube Music of Apple Music. Zo kunnen de eigenaars van de muziekrechten herhaaldelijk langs de kassa passeren.