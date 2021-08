Jacuzzi schakelt advocaten in om merknaam te beschermen

Als synoniem voor bubbelbad is jacuzzi zo'n ingeburgerd begrip dat niemand beseft dat er een miljoenenbedrijf achter het woord schuilgaat. Dat is niet naar de zin van de Jacuzzi-groep. De 65-jarige Amerikaanse multinational, intussen in handen van de Italiaanse investeerder Investindustral, heeft nog altijd de rechten op de merknaam Jacuzzi.

'We hebben daarop onze parken in België en Nederland gecontroleerd en hebben op een paar plaatsen gezien dat we onze bubbelbaden benoemden als 'jacuzzi'. Die bordjes hebben we intussen verwijderd, we hebben ons daar niet druk in gemaakt. De werknemers die die bubbelbaden zo hebben genoemd, waren zich er niet van bewust dat Jacuzzi een merknaam is, zoals de meeste mensen allicht.'