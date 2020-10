James Bond laat bioscopen in de steek...

Kinepolis baalt door het uitstel van de nieuwe Bond-film. Maar er zijn volgens de bioscoopgroep voldoende andere films om bezoekers te lokken. Anders dan zijn schuldenrijke sectorgenoot Cineworld denkt Kinepolis er niet aan de cinema’s te sluiten.

De 25ste Bond-film ‘No Time to Die’ was voor de bioscopen het laatste sprankeltje hoop om dit afschuwelijke boekjaar min of meer te redden. Hollywood-studio MGM sloeg die hoop afgelopen weekend aan diggelen. De populaire Britse spion 007 komt in de plaats van in november pas in april in de zalen.

MGM nam die beslissing omdat de bioscopen in New York en Los Angeles, de belangrijkste filmsteden van de VS (de grootste box office van de wereld), gesloten blijven wegens de oplopende coronacijfers. Ook in Europa lopen de besmettingen weer op, wat filmbezoekers thuis kan houden. De nieuwe Bond-productie slorpte meer dan 200 miljoen dollar op. MGM wil wachten tot er weer voldoende publiek is om zijn investering terug te verdienen.

Het uitstel is een flinke streep door de rekening van de bioscoopgroepen. Bij Cineworld, het nummer twee van de wereld na marktleider AMC, is het zo erg dat alle 536 de Amerikaanse en alle 127 de Britse cinema's tijdelijk sluiten. De beslissing zet 45.000 jobs op de helling. Het wegvallen van de blockbuster is voor Cineworld de druppel die de emmer doet overlopen nadat de bezoekcijfers al fors zijn teruggelopen door de pandemie. Zonder 007 zullen de zalen nog minder bezoekers trekken en nog meer verlies maken.

We verwachten tegen de winter cashpositief te draaien. Vandaag verliezen we nog cash. Anneleen Van Troos Woordvoerster van Kinepolis

Cineworld - twee decennia geleden op de Brusselse schermenbeurs Easdaq begonnen als International Theatres - is door de Israeliër Mooky Greidinger via een lange serie van overnames uitgebouwd tot een gigant. Door die dure overnamerush ging Cineworld de perfecte storm van 2020 in met 3,6 miljard dollar schulden, plus 7,7 miljard leaseschulden. Een schuldenberg waaronder de reus dreigt te bezwijken nu de bezoekers wegblijven en de cash opdroogt.

Greidinger zegt in een persbericht 'verschillende opties te bekijken om bijkomende cash op te halen'. De belegger op de Londense beurs gooide de handdoek. Het aandeel tuimelde tot 60 procent naar een diepterecord. Sinds begin dit jaar verloor Cineworld 93 procent.

Kinepolis blijft open

Dichter bij huis ging Kinepolis kopje-onder. De analisten zetten de schaar in de bezoekersaantallen, de omzet en de winst. ‘We keken enorm uit naar ‘No Time to Die’, het zou de sterkste film van het najaar worden’, reageert Kinepolis-woordvoerster Anneleen Van Troos, die eraan toevoegt dat de groep enigszins rekening hield met een uitstel. De prent was al een keer uitgesteld van maart naar november. Disney bracht zijn 'Mulan' zelfs helemaal niet in de zalen. Het koos rechtstreeks voor zijn streamingplatform Disney+.

Barco deelt in de klappen Barco dook maandag tot 8 procent lager op de Brusselse beurs. De technologiegroep ging mee kopje-onder met haar klant Cineworld. Barco leverde de voorbije jaren 1.600 laserprojectoren aan de cinemareus, goed voor 56 miljoen euro omzet. ‘Een deel is betaald, de rest is afgedekt met een kredietverzekering’, zegt woordvoerder Carl Vanden Bussche. Cineworld wacht nog op iets minder dan 100 projectoren.

Anders dan Cineworld denkt Kinepolis er door deze nieuwe tegenslag niet aan zijn cinema’s te sluiten. ‘Onze complexen blijven zeker open. In de Europese cinema’s haalden we de jongste weken 35 tot 50 procent van de bezoekcijfers van vorig jaar, tegenover 20 à 25 procent eind augustus.'

Kinepolis schrijft de toeloop toe aan ‘Tenet’, de actiethriller van Christopher Nolan ('Inception', 'Dunkirk’) die het in België en Europa heel goed doet, in tegenstelling tot in de VS. ‘De eerste weken van de release deed ‘Tenet’ de bezoekersaantallen tot 60 à 70 procent van vorig jaar stijgen. Ook de concertfilm van de K-popsensatie BTS trok veel volk.’

Wat als nog meer films worden uitgesteld? Er zijn geruchten dat ook de Pixar-animatiefilm ‘Soul’ wordt uitgesteld of op Disney+ zal uitkomen. Warner Brothers plant in december de premières van 'Wonder Woman 1984' en 'Dune'. Ook die komen op de helling als de coronacijfers blijven toenemen, stellen insiders.

Kinepolis houdt het hoofd koel. ‘In de herfst- en wintermaanden trekken we traditioneel meer bezoekers. Bij gelijkblijvende coronamaatregelen verwachten we een hogere bezetting. We denken dan cashpositief te draaien. Vandaag verliezen we nog altijd cash’, zegt Van Troos.

Tieners en trollen

Afgelopen weekend profiteerde Kinepolis van het herfstweer. ‘De Belgische en Luxemburgse bioscopen hadden hun beste weekend sinds de heropening eind juni dankzij de marathonvoorstellingen van de tienerfilm ‘After We Collided’. Voorts loopt de voorverkoop van de nieuwe ‘Trolls’ goed. In de VS heropenen we onze cinema’s eind deze week, met een capaciteit van 20 procent.’ De komende maanden is het uitkijken naar onder meer ‘Honest Thief’ met Liam Neeson en ‘100% Wolf’ van Studio 100.

Kinepolis is in zijn sector een van de gezondste bedrijven. De komende jaren zijn geen grote schuldaflossingen gepland. Dit en volgend jaar gaat het om 10 miljoen op een totaal uitstaand bedrag van 460 miljoen euro. En de groep is eigenaar van het gros van haar bioscopen - goed voor een waarde van zowat 1 miljard euro. Dat zorgt voor een pak uitgespaarde huuruitgaven.