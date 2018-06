Jan Hautekiet wordt voorzitter Sabam

Hautekiet was al langer bestuurder bij de auteursrechtenmaatschappij. Maar na stemming van de raad van bestuur draagt hij nu ook de verantwoordelijkheid voor de goede werking van het bestuurs- en controleorgaan.

'Ik wens Sabam verder te zien evolueren naar een open en efficiënte organisatie', zegt Hautekiet in een persbericht. 'Vooral op vlak van communicatie naar zowel auteurs, klanten, pers, politiek en publieke opinie ligt er nog werk op de plank. Wij moeten nog beter vertellen dat Sabam vàn de auteurs is en als missie heeft hun rechten te beheren om hen zo een correcte vergoeding te verzekeren.'

Hautekiet is benoemd voor twee jaar. Hij volgt in die Pierre Mossiat op, CEO van muziekpublisher Strictly Confidential. Eerder was muzikant Johan Verminnen jarenlang voorzitter van Sabam.