Kan de Carré zichzelf heruitvinden?

Vincent Van Trier (The Villa) met Rode Duivel Toby Alderweireld in zijn discotheek in Antwerpen.

Terwijl de ene na de andere club de deuren sluit, bouwt horecaondernemer Vincent Van Trier een feestje met een mix van Bekende Vlamingen, Dom Pérignon en de macarena. Nu wil hij discotheek Carré reanimeren. ‘De tijd dat goede muziek en wat danseressen volstonden, is al lang voorbij.’

Vrijdagavond, voorbij middernacht. Vanop het vipbalkon van de Carré in Willebroek tuurt Vincent Van Trier, in een T-shirt van Amiri en een jasje van Burberry, naar de dansvloer. Zo’n vierhonderd bezoekers komen stilaan in partymodus. Maar met het humeur van Van Trier gaat het bergaf. ‘Dat kan zo toch niet.’

Van de ledpanelen die de dansvloer omzomen, is de onderste helft defect. Dat ziet er vooral lullig uit als teksten worden geprojecteerd. De boodschap ‘Carré Welcomes Zeger’ wordt haast onleesbaar. Zeger Van Noten, een deelnemer van het Eén-programma ‘Kamp Waes’, staat met een drankje naast Van Trier. Hij maakt zich op voor zijn acte de présence: even wuiven vanaf de dj-booth, en dan een rondje door de zaal voor foto’s met fans. ‘Vergeet niet te lachen, hè’, zegt Van Trier.



Er ging een golfje van opwinding door het nachtleven toen Het Laatste Nieuws eind januari meldde dat Carré een nieuwe eigenaar kreeg. De club in Willebroek is de laatste overlevende van de ooit zo roemrijke Vlaamse discotheken. Vorig jaar in april ging Café d’Anvers failliet, de voorlopig laatste naam in een steeds langere lijst, van Atmoz en Boccaccio over La Rocca tot de Zillion.

Eigenaar van Carré worden was een jongensdroom. Maar het moet ook marcheren, anders wordt het een dure droom. Vincent Van Trier Horecaondernemer





De grote mainstreamclubs die nog volk weten te trekken zijn vrijwel allemaal minder dan tien jaar oud. Carré is met zijn 29 jaar een buitenbeentje. De façade met de roze neonlichten is nationaal erfgoed. Ontworpen als paviljoen voor Côte d’Or tijdens Expo 58, deed het pand langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel in de jaren zeventig dienst voor dansnamiddagen en optredens van Vlaamse zangers zoals Will Tura.

In 1991 opende de familie Van Wonterghem er een discotheek, als kroon op het horeca-imperium dat ze vanuit Kuurne uitbouwde. Voetballers spoten er flessen champagne leeg, je kon er Miss België tegen het lijf lopen. Carré hanteerde een strikt deurbeleid en dito dresscode. De mensen waren mooi, bekend, of allebei, voor en achter de toog. Op topweekends stonden honderden wachtenden voor de deur, met zicht op de pontificaal geparkeerde Porsches en Ferrari’s.

Schermvullende weergave Vincent Van Trier (The Villa) met Rode Duivel Toby Alderweireld in zijn discotheek in Antwerpen.

Batmobiel

Vanavond is de indrukwekkendste wagen op de parking een matzwarte BMW i8, model Batmobiel. Het is de auto van Van Trier, een 37-jarige ex-profvoetballer. Hij begon tien jaar geleden feestjes in Antwerpen te organiseren, hij voetbalde toen nog bij Antwerp in tweede klasse. ‘Het was dan hopen dat we wonnen, anders kon ik moeilijk buiten komen.’



Sinds hij acht jaar geleden met voetballen is gestopt, bouwde hij een klein horecarijk uit, met onder andere de discotheken The Villa in Antwerpen en The Villa Leuven in Herent. Hij vertelt dat het voor hem in de Carré allemaal is begonnen. ‘Ik ben afkomstig uit de streek. Vanuit mijn slaapkamer zag ik de skyscrapers (lichtzuilen, red.) die vandaag verboden zijn omwille van de luchthaven van Zaventem. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar wat achter die deuren gebeurt. Als voetballer ben ik er vaak geweest, dat waren de gouden tijden.’

426 Tijdens de hoogdagen, in 1998, telde ons land 875 discotheken en dancings.Dat is in 2017 gehalveerd tot 426.





Die tijden zijn al even voorbij. De nv achter Carré boekte de voorbije twee jaar in totaal meer dan 600.000 euro verlies. Er is een negatief eigen vermogen van meer dan 500.000 euro op een omzet van zo’n 2,5 miljoen. Van Trier werd in november gepolst via de manager van de discotheek of hij geen interesse had in de club. Gregory Van Wonterghem vertelde in Het Laatste Nieuws dat hij en zijn zus Barbara, die de zaak 16 jaar geleden overnamen van hun vader Marc, nooit nachtraven zijn geweest en dat een verkoop ‘de meest logische conclusie’ was. Van Trier mag niet zeggen hoeveel hij betaalde, een afspraak met de verkopers.

Gevraagd om een reactie laat Gregory Van Wonterghem weten dat hij ‘het niet meer opportuun’ vindt iets over de verkoop te zeggen. Zijn zus Barbara is nu burn-outcoach, zelf legt hij zich toe op de uitbating van de feestzalen die de familie nog in handen heeft.

Carré heeft een capaciteit van meer dan 2.000 mensen. Met de opkomst van vanavond doet de zaal nogal leeg aan. ‘Voor Carré is dit niet slecht, maar ik ben eerlijk: dit is ook niet goed’, zegt Van Trier. Zijn hand rust op een tafeltje bekleed met zwarte skai, aan de naden volledig versleten. Er worden op dit moment voor 400.000 euro aan renovatiewerken uitgevoerd. Hij wijst op een hoekje met zachtroze licht en een wand vol flessen Laurent Perrier. ‘Dat stuk is al klaar, zo nemen we de hele zaak onder handen.’

De wereld van clubs en discotheken is een merken- business geworden. Peter Decuypere Eventspecialist





Straks gaat de club twee weken dicht, op 5 maart volgt de grote heropening. ‘We slaan deze maand financieel een gat dat we hopelijk later kunnen compenseren. Want hier is vandaag wel een man of 25 aan het werk.’ De macarena, de ninetieshit van Los Del Rio, knalt door de boxen. Twintigers kennen het dansje nog, zo blijkt. ‘Vergeet niet dat al die mensen vanavond 10 euro inkom hebben betaald. Mensen komen nog naar hier om hun verjaardag te vieren of ze boeken een viptafel voor een vrijgezellenfeest. Dat levert wel iets op, maar op dit moment is het even overleven.’

Een groepje jonge feestneuzen uit Londerzeel laat een ijsemmer aanrukken, met twee flessen rode en een fles witte vodka, cava en rosé. Een meisje met een beugel en een bandeautop komt bedeesd dichterbij. ‘Mag ik iets vragen? Is dat Zeger van ‘Kamp Waes’? Zouden wij op de foto mogen?’ Vijf gillende vrouwen vallen Zeger rond de nek. Missie geslaagd.



Vol-au-vent

Het aantal clubs en discotheken is de voorbije dertig jaar gehalveerd, blijkt uit een nog te verschijnen rapport van Horeca Vlaanderen. Tijdens de hoogdagen, in 1998, telde ons land 875 discotheken en dancings. Dat is in 2017 gehalveerd tot 426. Ook het aantal cafés en bars is in die periode meer dan gehalveerd. In 1994 waren er nog bijna 30.000 cafés, in 2017 waren dat er minder dan 15.000.



Van Triers plan voor Carré is in de eerste plaats de drempel verlagen. De beruchte dresscode - T-shirts noch sneakers - is al een tijdje versoepeld. En het entreegeld verdwijnt. Carré wordt ook een plek voor bedrijfsevenementen. Van Trier wil er weer een restaurant openen, zoals in de goede oude tijd. ‘Op maandag kwam ik hier graag vol-au-vent eten.’ Eén keer per maand wordt vanuit Hasselt een partybus ingelegd voor een thema-avond rond r&b en op zondag wordt met de Brusselse club Bloody Louis samengewerkt voor Bloody Sundays. ‘De tijd dat goede muziek en wat danseressen volstonden, is al lang voorbij.’

Zaken die het vandaag goed doen, halen inkomsten uit een waaier aan activiteiten en spreken zo een breed publiek aan, zoals de Versuz in Hasselt, met 12 miljoen euro omzet en zo’n 12 procent brutowinstmarge de grootste speler. De club, in handen van Live Nation, horecaondernemer Yves Smolders en ex-KRC Genk-voorzitter Herbert Houben, exploiteert onder meer een restaurant, een zomerbar en het event Moose Bar XXL. Versuz staat ook met een eigen stage op onder meer Tomorrowland, en haakt zo slim aan op het festivalseizoen, wanneer de discotheken het lastig hebben. ‘We bespelen een zo breed mogelijk segment’, zegt manager Yves Smolders. ‘Dat doen we niet door op één vakje te mikken, maar op zo veel mogelijk vakjes.’

Een ander succesmodel is uitblinken in een niche, zoals Kompass Club in Gent doet met techno. Zaakvoerder Jens Grieten wil geen omzetcijfer geven, maar zegt dat de club winstgevend is. Inkomsten haalt Kompass Club uit tickets, die in ‘waves’ worden verkocht tegen oplopende prijzen, van 5 tot 25 euro. Ook Kompass verbindt zich in de zomer aan nichefestivals, en organiseert samen met Fuse evenementen op locatie.

Schermvullende weergave Een bezoeker van The Villa in Antwerpen.







Wie nu succes wil hebben, moet vooral een smoel hebben. Dat zegt Peter Decuypere, eventspecialist en ooit de man achter de club Fuse en het evenement I Love Techno. ‘Het is een merkenbusiness geworden. Er is een reden dat Drake na zijn concert in het Sportpaleis opduikt in Bloody Louis in Brussel, de club die van r&b haar uithangbord maakt. Kompass Club geniet dan weer wereldfaam bij dj’s die groot zijn in hun niche. Omdat het goed staat op hun cv om daar te draaien, zijn ze bereid hun fee wat te laten zakken.’



Decuypere beschrijft het profiel van The Villa als ‘zien en gezien worden. Het publiek en de BV’s zijn belangrijker dan de muziek. Dat betekent ook dat je niet zoveel geld uit hoeft te geven aan een

grote dj. Inkomsten haal je vooral uit drank. En daar worden nogal wat flessen verzet.’

Hij ziet stilstand als de belangrijkste oorzaak voor de ondergang van de megadiscotheken. ‘Ze zijn dezelfde muziek blijven draaien in hetzelfde decor. Dat werd ook het probleem van Carré.’ Hij gelooft wel dat een heropleving mogelijk is. ‘Bekende mensen, glamour en hits. Daar is zeker een publiek voor, en Willebroek ligt ver genoeg van Antwerpen om een ander publiek aan te kunnen boren. De grootste uitdaging zal erin bestaan het exclusieve karakter te behouden dat The Villa vandaag heeft, maar dan in een veel grotere zaal.’



Hey, big spender

Een stevige hand klikt om mijn pols. ‘Bandje?’ Een kleerkastbrede veiligheidsagent checkt rigoureus de toegang tot de exclusieve vipbox van The Villa in Antwerpen. Rode Duivel Toby Alderweireld en zijn vrienden staan er vanavond schouder aan schouder met de ‘Bad Boys’-regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah.



Deze vipbox kan je niet boeken. Alleen het management kan toegang verschaffen. Van Trier: ‘Wie hier werkt, wordt geacht alle bekende koppen te kennen. Zangers, acteurs, politici. Het kan niet dat een BV aan de ingang een halfuur moet aanschuiven. Onze mensen weten wie hier binnen mag, en wie niet.’

De twee andere vipboxen die de dj-booth flankeren, zijn voorbehouden aan gezelschappen die voor 2.000 euro drank verzetten. Dat is vanavond geen probleem. Een man met grijs golvend haar danst de macarena op een verhoogje, twee flessen Grey Goose Vodka - prijs: 135 euro per stuk - in de hand. Iemand uit de diamantsector, zo blijkt, en een vaste klant.



The Villa werkt als een magneet op een bont allegaartje BV’s: van sportanker Aster Nzeyimana en zijn partner actrice Lize Feryn tot zanger Mathieu Terryn van Bazart en voetballers als Jelle Van Damme. ‘Zij worden niet betaald om naar The Villa te komen’, ontkracht Van Trier een hardnekkig gerucht. ‘Als Viktor Verhulst of Kobe Ilsen een dj-set draait, factureren zij daar ook voor. Een acte de présence, poseren en met fans praten, valt daar ook onder. Dat is normaal, ze zijn aan het werk. Maar neem nu Adil en Bilall. Die staan hier alleen omdat ik het hun heb gevraagd.’



Zo’n BV en zijn gezelschap krijgen dan wel ‘een fleske’, en een relatief onbekommerde en afgeschermde avond. ‘Mensen moeten op hun gemak zijn. En als ze een goede tijd hebben gehad, komen ze misschien later hun verjaardag vieren.’

Geld over de balk gooien is hier tot kunst verheven. De duurste champagne heeft een lichtgevend etiket. Goedkopere flessen als Laurent Perrier (90 euro) worden geregeld per tien besteld. Dan brengt de garçon vuurwerkstokjes mee, en een bordje met daarop ‘Hey, big spender’ of ‘Round one’. Van Trier: ‘Mensen die met geld gooien, laten dat vaak graag zien.’

Schermvullende weergave Bezoekers van The Villa in Antwerpen.

‘Er hangt seks in de lucht’, zingt Bizzey. En ook: ‘Ik ben in de club, money op mij en drugs.’ Het is drie uur en in de vip zijn enkele nachtvlinders neergestreken, variërend van vorm, kleur en mate van plastische chirurgie. De diamantair heeft champagne laten aanrukken, een fles Dom Pérignon van 300 euro. Het bijgeleverde vuurwerkstaafje stopt hij knetterend in zijn mond. Met zijn rechterhand deelt hij bubbels uit aan het publiek, dat gretig bekers in de lucht steekt.



Wat is Van Triers grote plan? ‘Een jaar geleden stond ik op het punt te verkopen en naar Mykonos te verhuizen om daar een club te openen. Rust, beter weer en veel minder stress.’ Hij verkocht zijn zaken voor de helft aan een stille vennoot, maar het plan ging niet door en een halfjaar later werd hij eigenaar van Carré. ‘Een jongensdroom. Maar het moet ook marcheren, en daar gaan we nu hard aan werken. Anders wordt het een dure droom.’

Waar wordt nog gedanst? Capaciteit: 800 (Antwerpen), 800 (Leuven)

Zaakvoerder: Vincent Van Trier en een stille, onbekende vennoot. Van Trier runt ook café Soho Antwerp, restaurant Paesano bij The Villa, lunchbar VERS Zuid en sinds kort Carré in Willebroek (omzet onbekend)

Omzet: ongeveer 4 miljoen, waarvan 1 miljoen in Leuven (alleen op zaterdag open)

Winst: onbekend





Versuz

Hasselt, sinds 2013*

Capaciteit: 3.300

Eigenaars: Yves Smolders

(zaakvoerder), Live Nation

(Jan Van Esbroeck en Jan Vereecken) en Herbert Houben (ex-voorzitter van KRC Genk)

Omzet: ca. 12 miljoen (uit onder meer discotheek Versuz, event Moose Bar XXL, restaurant Crudo, zomerbar Ipanema, festivalconcept Versuz

on Tour, bedrijfsfeesten)

Brutobedrijfswinstmarge:

10 à 12%

* op de huidige locatie



Kompass Club

Gent, sinds 2016

Capaciteit: 1.500

Zaakvoerder: Jens Grieten

Focus: techno, bekende dj’s

Omzet: onbekend, maar volgens Grieten is de club winstgevend





Bloody Louis

Brussel, sinds 2013

Capaciteit: 1.500

Eigenaar: Evelyne Devroye,

vastgoedmakelaar en eigenaar van de Galeries Louise,

Zaakvoerder: Jon Tyler

Focus: r&b en hiphop

Omzet: onbekend