Kardashian en West hebben miljardenimperium te verdelen

De celebrityscheiding van Kim Kardashian en Kanye West is niet alleen voer voor paparazzi, ook hun advocaten en de financieel adviseurs kunnen er een kluif aan hebben. Het koppel bouwde een zakelijk imperium van meer dan 2 miljard dollar uit.

Is de scheiding van een realityster en een hiphopgenie dat muzikaal op zijn retour is wereldnieuws? Op zich niet, maar als het om Kim Kardashian en Kanye West gaat liggen de kaarten anders.

Na bijna zeven jaar huwelijk hebben Kardashian en West een miljardenbusiness rond hen uitgebouwd die gelinkt is aan beursgenoteerde multinationals zoals het sportmerk Adidas of het cosmeticabedrijf Coty. Nadat Kardashian vorige week de scheiding heeft aangevraagd, is de hamvraag hoe de twee die koek zullen verdelen.

Sneakers

Hoe ziet het zakelijke imperium van het glamourkoppel er precies? West is wereldberoemd als hiphopster, maar steenrijk werd hij pas echt door Yeezy, het sneakermerk dat hij in 2009 samen met Nike lanceerde. Aanvankelijk leek dat op een flop uit te draaien, tot West in 2014 een deal sloot met de Duitse sportgigant Adidas. Yeezy - onder anderen Marc Coucke is al gespot in een paar - is 100 procent eigendom van West, maar Adidas produceert en verdeelt de schoenen.

1,26 miljard Wests sneakermerk Yeezy zou volgens het zakenmagazine Forbes 1,26 miljard dollar waard zijn.

Bij elk verkocht paar ontvangt West royalty's van Adidas. Het zakenmagazine Forbes, dat West vorig jaar voor het eerst opnam in zijn miljardairslijst, schat dat die royalty's ongeveer 11 procent bedragen van de 1,3 miljard dollar omzet die Adidas vorig jaar draaide op de verkoop van Yeezy: 140 miljoen dollar of ruim 115 miljoen euro. Het merk Yeezy zelf zou volgens Forbes zo'n 1,26 miljard dollar waard zijn, iets meer dan 1 miljard euro.

De rechten op Wests omvangrijke songcatalogus en zijn eigen muzieklabel, leverden de 43-jarige hiphopper-ondernemer nog eens 90 miljoen dollar op, omgerekend iets meer dan 74 miljoen euro. Daarnaast bezit West volgens schattingen van Forbes voor 81 miljoen dollar aan vastgoed, 21 miljoen dollar aan land, 52 miljoen aan cash en aandelen en voor bijna 4 miljoen dollar auto's. Omdat niet al die activa even liquide zijn, kleeft Forbes wel een iets lagere waarde op het totaal en schat het Wests volledige vermogen op 1,3 miljard dollar, omgerekend zo'n 1,1 miljard euro.

'Scheidingskoningin'

Kardashian, dochter van O.J. Simpsons advocaat Robert Kardashian, werd bekend als socialite in de entourage van beroemdheden als Paris Hilton. Maar haar ster begon echt te rijzen via 'Keeping up with the Kardashians', een realityreeks waar na 14 seizoenen dit jaar een punt achter wordt gezet.

500 miljoen dollar De waarde van Kardashians belang in het make-upmerk KKW Beauty wordt op 500 miljoen dollar geschat.

Kardashian bouwde een eigen make-upmerk uit, KKW Beauty. Haar belang erin wordt geschat op 500 miljoen dollar. Vorig jaar verkocht ze bijna een vijfde van KKW Beauty voor 200 miljoen dollar aan de Amerikaanse cosmeticagigant Coty. Samen met de inkomsten uit modellenopdrachten en 'Keeping up with the Kardashians' zou haar volledige vermogen oplopen tot 750 miljoen dollar, ruim 617 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2014, het jaar waarin ze trouwde met West, werd Kardashians vermogen geschat op 30 miljoen dollar.

Kardashian zou voor haar scheiding van West een beroep doen op de diensten van de Amerikaanse advocate Laura Wasser. Die staat bekend als een 'scheidingskoningin' die de kleine lettertjes analyseerde bij de ontbinding van de huwelijken van Brad Pitt en Angelina Jolie en Britney Spears en Kevin Federline. West en Kardashian zouden in een voorhuwelijks contract wel al hebben beslist dat ze het gros van de vermogens behouden die ze met hun eigen ondernemingen hebben opgebouwd.

Lavabo van 30.000 dollar

Rest nog te verdelen: een slordige 70 miljoen dollar aan huizen in Los Angeles, Miami en Wyoming, waar West nu al enkele maanden vertoeft zonder de kinderen. Er is trouwens een Belgische link: Kardashian en Wests woning in Los Angeles - inclusief een lavabo van 30.000 dollar waarvan Kardashian de werking moest uitleggen in een socialmediafilmpje - werd ingericht door de Belgische decorateur en kunsthandelaar Axel Vervoordt.