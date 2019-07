Kempense wereldleider in jetons gaat ecologisch

Met 78 miljoen jetons per jaar is de Kempense kmo Orakel de grootste producent ter wereld. Die muntjes worden, net als de polsbandjes voor evenementen, steeds meer gemaakt van aardappelschillen en gerecycleerde visnetten.

Zomerdagen zijn hoogdagen voor Orakel. De honderden kleine en grote muziekfestivals en sportevenementen in ons land en ver daarbuiten zijn goed voor een groot deel van de 7 miljoen euro omzet die de Kempense kmo jaarlijks draait. De productie van toegangs- en betaalbandjes, maar ook betaaltokens en informatiebordjes draait op volle toeren.

De piek wordt in de rest van het jaar gecompenseerd door de promo-evenementen van marketingbureaus. De extra inkomsten komen ook van ziekenhuizen die elke patiënt labelen met een polsbandje met zijn identiteitsgegevens. Al 23 jaar produceert Orakel polsbandjes, labels, rugnummers, eretekens en jetons. In jetons is het bedrijf de grootste ter wereld. Tien jaar geleden verkocht het er 700.000, vandaag 78 miljoen.

Webshop

80 procent van wat Orakel maakt, gaat naar het buitenland, grotendeels in Europa, maar meer en meer ook naar het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. ‘Dat hebben we te danken aan onze webshop’, zegt commercieel directeur Sofie Hermans. ‘We leveren al heel lang aan de Olympische Spelen en de grootste festivals ter wereld, maar via e-commerce bereiken we ook duizenden kleinere verenigingen, feestorganisatoren en sportclubs. Een goede logistieke partner daarbij is echt belangrijk. Met UPS ligt een pakketje dat hier maandag buiten gaat woensdagochtend bij iemand in de VS in de bus.’

Het bedrijf telt 45 werknemers in België en 25 in andere landen. ‘Vanuit Zuid-Afrika proberen we Afrika te veroveren, vanuit Miami Zuid-Amerika’, zegt Jonas Douwen, de mede-zaakvoerder naast Dirk Spooren. Beiden zijn voor de helft eigenaar van het 23 jaar oude bedrijf. ‘En dat lukt. We zijn de voorbije jaren elk jaar 8 procent gegroeid, vooral in die landen. We maken een mooie winst, maar investeren die volledig terug in het bedrijf.’

In onderzoek en ontwikkeling bijvoorbeeld. Orakel mag dan al schijnbaar banale plastic spullen maken, de materialen en processen moeten steeds ecologischer. Dat vergt nogal wat onderzoek. ‘We krijgen steeds meer vraag van organisatoren naar bio-afbreekbare of recycleerbare festivalaccessoires. Daarom wordt een groot deel van onze jetons al enkele jaren van aardappelschillen gemaakt. Een leverancier zet het zetmeel om in een nieuw polymeer. Dat ziet eruit en voelt als plastic, maar het is volledig afbreekbaar. Hetzelfde met houtvezels. Polsbandjes in textiel zijn gemaakt van garen uit gerecycleerde petflessen. Die ecologisch verantwoorde producten kosten amper meer dan die van klassieke plastics.’

Bio-afbreekbaar

profiel Orakel Profiel Orakel > Produceert jetons, polsbandjes, rugnummers, medailles en andere accessoires voor festivals en evenementen. > Wereldmarktleider in jetons (78 miljoen per jaar). > Ontstaan in 1996. > 7 miljoen euro omzet, waarvan 80 procent uit export. > 70 werknemers, van wie 25 in het buitenland.

30 procent van de omzet van Orakel komt nu al uit bio-afbreekbare of gerecycleerde materialen. ‘Het is de bedoeling om tegen 2020 voor bijna alle producten over te schakelen op milieuvriendelijke alternatieven. Maar voor sommige toepassingen, bijvoorbeeld om jetons te bedrukken, moeten we wel werken met echt plastic. Daarom gebruiken we sinds kort gerecycleerd plastic van visnetten. Tot vorig jaar dumpten vissers die gewoon op de zeebodem, nu worden ze ingezameld en verwerkt tot plastickorrels. Voor speelgoed moet we met oorspronkelijk plastic werken, omdat dat moet voldoen aan de CE-certificering inzake veiligheid voor kinderen.’