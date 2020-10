Kinepolis: ‘Beste weekend sinds heropening’

De bioscoopgroep baalt door het uitstel van de nieuwe Bond-film. Maar er is genoeg andere content om bezoekers te lokken. Anders dan Cineworld denkt Kinepolis er niet aan de cinema’s te sluiten.

De première van de 25ste Bond-film wordt voor de tweede keer uitgesteld. ‘No Time to Die’ verschuift van november naar april volgend jaar.

Cineworld , de tweede grootste bioscoopketen ter wereld, besliste daarop tijdelijk alle zalen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland te sluiten. Door het uitstel van de blockbuster zou de keten - die gebukt gaat onder 10 miljard dollar aan schulden - alleen verlies lijden. Cineworld is ook actief in Oost-Europa en Israël.

Hoe hard komt het wegvallen van James Bond aan bij Kinepolis?

Woordvoerster Anneleen Van Troos: ‘We hadden daar enigszins rekening mee gehouden. Al keken we er enorm naar uit, het zou de sterkste film van het najaar worden. Leuk is het zeker niet. We begrijpen de beslissing van studio MGM, de Amerikaanse markt is onzeker, Covid-19 is er niet onder controle.’

Baart de tijdelijke sluiting van wereldspeler Cineworld jullie zorgen?

Van Troos: ‘Kinepolis blijft zeker open. We overwegen geen sluiting. In onze Europese cinema’s haalden we de jongste weken 35 tot 50 procent van de bezoekcijfers van vorig jaar, tegenover 20 à 25 procent eind augustus. Dat is vooral te danken aan de film ‘Tenet’, die het in België en Europa heel goed doet, in tegenstelling tot in de VS. De eerste weken van de release deed ‘Tenet’ de bezoekersaantallen tot 60 à 70 procent van vorig jaar stijgen. Ook de concertfilm van de K-popsensatie BTS trok veel volk.’

Overweegt Kinepolis een sluiting als nog meer films uitgesteld worden?

Van Troos: ‘We zien dat bezoekers willen komen. Als er iets van content is, zijn ze op de afspraak. We houden onze zalen open, we laten de filmliefhebbers niet in de kou staan. In de VS heropenen we onze cinema’s eind deze week, met een capaciteit van 20 procent.’

De stijgende coronacijfers van de jongste weken zullen toch wel een impact hebben?

Van Troos: ‘De Belgische en Luxemburgse bioscopen hadden hun beste weekend sinds de heropening eind juni. Door het regenweer en de marothonvoorstellingen van de tienerfilm ‘After We Collided’. Voorts loopt de voorverkoop van de nieuwe ‘Trolls’ goed.’

Zijn er genoeg films voor het najaar?

Van Troos: ‘Deze maand is het uitkijken naar de nieuwe ‘Trolls’, ‘Honest Thief’ met Liam Neeson en ‘100% Wolf’ van Studio 100. In november volgt de animatiefilm ‘Soul’ van Pixar en in december volgen onder meer ‘Dune’ en ‘Wonder Woman’.’