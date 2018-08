Kinepolis-CEO: ‘We praten met Netflix over vertoning van series in cinema's'

Kinepolis-CEO Eddy Duquenne broedt op opvallende manieren om meer mensen naar de bioscoop te lokken. ‘We testen een zaal zonder stoelen waar bezoekers kunnen dansen.’

Nee, ook de topman van Kinepolis ging de jongste maanden niet naar de cinema. Eddy Duquenne is niet alleen. In België en Frankrijk ontving de bioscoopgroep het afgelopen zonnige kwartaal ruim 400.000 bezoekers minder, een daling van 13 procent tegenover vorig jaar. Dat kost de groep bijna 5 miljoen euro aan omzet en 2 miljoen aan winst.

Er was niet alleen de hittegolf, de Rode Duivels en Les Bleus hielden de mensen tot midden juli aan de buis gekluisterd. Ook het huidige zomerkwartaal belooft dus weinig goeds voor de bezoekcijfers. Ware het niet dat Kinepolis sinds eind vorig jaar ook 45 complexen uitbaat in Canada, waar er geen hittegolf was en de bezoekers wel bleven komen. Duquenne is trots op de succesvolle overname op een ander continent. Van de zwakke bezoekcijfers in en rond België ligt hij niet wakker.

Waarom heeft Kinepolis het WK voetbal niet getoond in zijn zalen?

Eddy Duquenne: ‘Het EK 2016 hebben we wel getoond, en dat trok weinig kijkers. Bovendien is het niet evident de rechten te verwerven en moeten de wedstrijden in een ander formaat worden opgenomen. Ik geloof meer in opera en popmuziek. Opera trekt 1 procent van onze bezoekers (250.000 op 25 miljoen), goed voor 2 procent van de omzet. Uit onze database blijkt dat er vier keer meer mensen geïnteresseerd zijn in popmuziek dan in opera. Daar zit dus potentieel 8 procent omzet in. We testen het in Madrid, in een zaal zonder zetels zodat de mensen kunnen dansen.’

Jullie tonen ook Turkse en Indiase films. Wat zit er nog aan te komen?

Duquenne: ‘Misschien gaan we series tonen. De jongeren gaan anders uit dan wij vroeger. Ze doen verschillende activiteiten op een avond. Een film van twee uur past daar niet in. Een aflevering van een reeks wel.’

De 56-jarige Eddy Duquenne groeide op in Jette, achter ‘den Miroir’ (het Koningin Astridplein). Hij begon zijn carrière aan een loket van de ASLK, werd manager bij Fortis Bank en maakte naam met de reorganisatie van de slabakkende toerismegroep Sunparks. Zijn ‘meten is weten’-aanpak rolde hij tien jaar geleden ook uit bij Kinepolis. In een krimpende markt deed de Brusselaar en vader van twee de groep weer groeien. Met minder bezoekers boekt Kinepolis meer omzet en winst. De bezoekers geven elk jaar meer uit aan versnaperingen, speciale zetels en 3D-films. Duquenne werd al uitgeroepen tot de beste cinemabaas van Europa én van de wereld.

Lopen daarover gesprekken met de seriespecialist Netflix?

Duquenne: ‘Er zijn contacten. Maar ik kan geen timing plakken op de eerste serie in de zalen. Het hangt niet alleen van ons af. Een ding is zeker: het aanbod van content wordt groter. Ik verwacht veel van China, waar immense filmstudio’s zijn gebouwd. Onderschat hun films niet. Ik heb er al goede gezien. Ze gaan al lang niet meer over de keizer en de studio’s hebben Nicole Kidman en andere sterren onder contract. De Chinezen zetten in op storytelling, terwijl de Amerikanen vastzitten in sequels en geen risico’s durven te nemen.’

Netflix naar de cinema, Kinepolis naar de televisie? Medialaan broedt op een Vlaams Netflix.

Duquenne: ‘Het is evident dat we om de tafel gaan zitten. Voor heel wat Vlaamse films hebben we ook de rechten voor betaaltelevisie, open kanaal en dvd.’

En een eigen tv-kanaal? Tien jaar geleden was er Kinepolis TV, dat shows rond films maakte.

Kinepolis Kinepolis Aantal complexen:

95 in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Polen en Canada. Aantal bezoekers:

25 miljoen. Omzet:

355 miljoen euro (2017). Brutobedrijfswinst (ebitda):

104 miljoen euro (2017). In tien jaar verdubbelde Duquenne de rendabiliteit van de cinemagroep. Beurswaarde:

1,46 miljard euro (tegenover zo’n 250 miljoen in 2008)

Duquenne: ‘Kinepolis TV heb ik afgevoerd. We waren te vroeg aanwezig in de markt en het rendement was te laag. Een kanaal met trailers kan wel werken. We hebben ook nagedacht over een video-on-demandkanaal. De rechten zelf verwerven is te duur, we zouden eerder als een tussenpersoon voor een provider werken.’

U blijft naar overnames speuren. Liggen de VS binnen handbereik vanuit Canada?

Duquenne: ‘De stap naar de VS is helemaal geen evidentie. Het is een heel andere markt dan Canada. Maar er zijn daar zeker geïsoleerde groepen met een erg mooie marktpositie. Ik sluit niet uit dat we er ooit naar kijken. Als we daar iets ondernemen, zal het met ons Canadees team zijn, want zij kennen de Amerikanen veel beter dan wij. Maar we zijn niet actief op zoek. We gaan ons eerst in Canada amuseren.’

In eigen land mag Kinepolis binnen twee jaar weer complexen bouwen. In Wallonië zijn alleen in Luik en Eigenbrakel complexen.

Duquenne: ‘Een groot complex voor 1 miljoen bezoekers neerzetten is uit den boze. Dat werkt niet meer. Maar Wallonië biedt zeker het potentieel voor middelgrote bioscopen van zes tot acht zalen.’

Hoe groot is jullie oorlogskas? Zit er rek op de schuldgraad?

Duquenne: ‘De schulden bedragen 2,6 keer de winst (ebitda). We kunnen naar 3,5 keer. Dat geeft ons een oorlogskas van 150 à 200 miljoen euro. We hebben ook een referentieaandeelhouder (de oprichtersfamilie Bert die 48 procent bezit, red.) die meer ziet in waardecreatie dan in het bezit van de meerderheid. Ik denk dat we daardoor zullen durven te springen als zich een once in a lifetime opportunity van een zekere taille voordoet.’

U heeft het over een aandelenuitgifte om een overname te betalen?

Duquenne: ‘Ja, ik sluit dat niet uit, maar dat ligt vandaag niet op tafel.’

Kinepolis’ sterke parcours zal ook wel kopers lokken.

Duquenne: ‘We zijn wel eens benaderd, maar de sector weet ook dat de familie Bert een langetermijnbenadering heeft. Het is een levenswerk en het is nog niet af.’