Kinepolis: ‘Laatste alternatief voor ontspanning valt weg’

De bioscoopgroep Kinepolis reageert teleurgesteld op de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf vrijdag de cinema’s opnieuw te sluiten.

‘We begrijpen dat de situatie ernstig is’, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. ‘Maar we hadden hard gewerkt om een bioscoopbezoek veilig te kunnen laten doorgaan. De regels in het sectorprotocol werkten prima. En negen op de tien klanten gaf aan zeer tevreden te zijn over de veiligheid in de cinema’s.’

Dat er meer mensen naar de film kwamen, was bemoedigend, zeker omdat het vierde kwartaal traditioneel de drukste periode is voor ons. Anneleen Van Troos Woordvoerster Kinepolis

Door het herfstige weer en blockbusters als Tenet zag Kinepolis de bezoekersaantallen stijgen. 'Terwijl we in de zomer op 25 procent van de normale capaciteit draaiden, naderden we nu 40 à 50 procent van de bezetting. Dat meer mensen naar de film kwamen, was bemoedigend, zeker omdat het vierde kwartaal traditioneel de drukste periode is voor ons', zegt Van Troos.

'Net daarom is het ook jammer dat het geen optie meer is in de herfstvakantie een film te gaan bekijken. De jongste weken waren de mogelijkheden om te ontspannen al zo beperkt. Nu valt ook het laatste alternatief weg.’