Kinepolis-bestuurders leveren 20 procent in

De acht bestuurders van de bioscoopgroep Kinepolis hebben vorig jaar 20 procent van hun vergoeding ingeleverd wegens de coronacrisis. Een deel van het loon van CEO Eddy Duquenne wordt met vertraging uitbetaald.

Voor Kinepolis was 2020 een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Het bedrijf behoort tot de grootste slachtoffers van de verspreiding van het coronavirus. De bioscoopcomplexen waren het afgelopen jaar maandenlang dicht of in capaciteit beperkt. Ook nu zijn de zalen in België gesloten.

-20 procent Inlevering De leden van de raad van bestuur van Kinepolis leveren 20 procent van hun vaste vergoeding in.

Om de financiële impact van de crisis op te vangen heeft de top van het bedrijf een duit in het zakje gedaan. Uit het jaarverslag blijkt dat de bestuurders 20 procent inleverden op hun vaste vergoedingen. In principe was de maximale vergoeding voor de acht bestuurders, onder wie Marleen Vaesen (CEO Van de Velde) en Ignace Van Doorselaere (CEO Neuhaus), vastgelegd op 918.414 euro.

Uiteindelijk werd slechts 729.931 euro uitgekeerd, waarvan voorzitter Joost Bert het gros (454.531 euro) voor zijn rekening neemt. Bert heeft ermee ingestemd een deel (265.142 euro) pas 'in een latere fase' te laten uitbetalen. Bert bezit via zijn holding Kinehold 46,41 procent van Kinepolis en rechtstreeks nog eens 1,8 procent.

CEO later uitbetaald