Kinepolis blijft naar overnames loeren

De flinke cashgeneratie en de lage schuldgraad van de bioscoopgroep maakt grote overnames mogelijk. 'Maar we blijven goed ons huiswerk maken', zegt topman Eddy Duquenne.

Kinepolis heeft er een goed jaar op zitten. Meer bezoekers, meer omzet, meer winst en dus een hoger dividend.

De groei is het resultaat van de overnamegolf waar de groep de voorbije jaren op surfte. In vier jaar steeg het aantal complexen van 23 naar 94. Het overgrote deel (44) verwierf Kinepolis eind vorig jaar met de aankoop van Landmark in Canada (84 miljoen euro). De andere overnames en nieuwbouwprojecten gebeurden in Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg.

'Het lijkt evident, maar achter de schermen lopen we soms op de tippen van ons tenen', zegt topman Eddy Duquenne. Het voorbije jaar wierf hij 468 nieuwe medewerkers aan. Het tempo van nog meer overnames hangt deels af van wat 'de teams aankunnen'.

Slordigheden bij overnames kunnen tot ongelukken leiden. Eddy Duquenne Topman van Kinepolis

De flinke cashgeneratie (59 miljoen euro in 2017) en de lage schuldgraad (2,1 keer de brutowinst) dwingen Kinepolis bijna nieuwe overnames te doen. 'De cash haalt ons in', zei de CEO daar in het verleden over.

Huiswerk maken

Dat doet Duquenne ook naar bedrijven met een grotere taille lonken. Maar hij blijft - het Duitse Cinemaxx-debacle in het achterhoofd - voorzichtig. 'We blijven goed ons huiswerk maken. Want slordigheden kunnen tot ongelukken leiden.'

Kleinere overnames zijn ook mogelijk. 'Ze creëren waarde en versterken onze positie in de landen waar we al aanwezig zijn.' In Canada zijn er heel veel kleinere bioscopen. 'Vaak bieden ze onvoldoende oppervlakte voor onze Mega Candy-snoepwinkels, maar met onze focus op efficiëntie, content en een aangepast aanbod van drank en snacks behalen we ook resultaten', zegt de man die al tien jaar aan het roer van Kinepolis staat.

We bekijken hoe we in onze complexen met sfeer en aanbod beter kunnen inspelen op de liefhebbers van de 'betere' film. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Nieuwbouwprojecten ziet Duquenne naar de achtergrond verdwijnen. 'We hebben er de voorbije twee jaar flink in geïnvesteerd, maar sommige regio's zijn stilaan verzadigd. En in Europa is er nog maar weinig plaats voor complexen die 1 miljoen bezoekers per jaar trekken. We gaan naar een fijnmaziger netwerk van complexen van 300.000 à 400.000 bezoekers.'

Binnenstedelijke bioscopen, vaak arthousecinema's, zijn geen doelwit. 'Ze kosten te veel om rendabel te zijn. We bekijken wel hoe we in onze complexen met een bepaalde sfeer en aanbod beter kunnen inspelen op de liefhebbers van de 'betere' film. In onze Franse cinema's loopt Ciné K, een hoekje waar ze bij een drankje kunnen napraten. En we leiden dat soort films ook in.'

België blijft no-go zone

In eigen land mag Kinepolis twintig jaar na de fusie van de twee familiale bioscoopgroepen (familie Bert en familie Claeys) nog altijd niet uitbreiden. De concurrentiewaakhond had de beperkingen tot organische groei vorig jaar wel versoepeld. Nieuwe complexen zouden vanaf 31 mei 2019 zonder voorafgaandelijke toestemming kunnen worden geopend. Overnames hadden wel nog het fiat van de concurrentiewaakhond nodig.

Maar de versoepeling stuitte op protest van twee concurrenten. En zij kregen vandaag de steun van het Brusselse Hof van Beroep dat de motivatie van de mededingingsautoriteit onvoldoende gemotiveerd acht om over te gaan tot een gedeeltelijke opheffing van de voorwaarden