Kinepolis-co-CEO Bert wordt voorzitter

Joost Bert, co-CEO van cinemagroep Kinepolis, verlaat na twintig jaar zijn functie. Hij wordt voorzitter. Kinepolis neemt ook oud-Greenyard-CEO Marleen Vaessen op in de raad van bestuur.

Op de algemene vergadering van de bioscoopgroep Kinepolis op 9 mei zullen de aandeelhouders een aantal wijzigingen in het bestuur meegedeeld krijgen.

De eerste bevindt zich op niveau van het dagelijkse bestuur. Daar legt Joost Bert na een carrière van veertig jaar in de bioscoopwereld zijn functie als co-CEO neer. Hij stond twintig jaar mee aan het roer van Kinepolis. Eddy Duquenne blijft op die manier over als enige CEO. Bert gaat wel de raad van bestuur van de cinemagroep voorzitten. De huidige voorzitter van de raad van bestuur, Philippe Ghekiere, wordt de vice-voorzitter. Ghekiere maakte carrière in de grafische sector, bij Xeikon.

Kinohold

Joost Bert is een telg van de familie Bert, die samen met de familie Claeys in 1997 fuseerde tot de bioscoopgroep Kinepolis en die stelselmatig uitbouwde tot een bedrijf met een omzet van 355 miljoen euro in 2017. Joost is de zoon van de stichter Albert Bert.

De familie Claeys is ondertussen uit de cinemagroep gestapt. De familie-Bert controleert Kinepolis via het vehikel Kinohold BIS. Kinohold bezit 46,4 procent van de aandelen, en wordt bestuurd door Joost en enkele andere familieleden via een Nederlandse stichting. Joost Bert bezit ten persoonlijke titel nog 2 procent van de aandelen.

Voorkennis

Een dieptepunt in de operationele carrière van Bert was zijn mede-veroordeling voor handel met voorkennis. In november 2011 kocht Kinohold BIS voor 3,3 miljoen euro aan aandelen bij. Ook Duquenne, Bert en Ghekiere kochten bij, voor lagere bedragen.

Op 30 november 2011 kondigde Kinepolis aan fors eigen aandelen in te kopen, waarna de beurskoers met negen procent hoger ging. De sanctiecommissie van beurswaakhond FSMA oordeelde dat de aankopen een inbreuk vormden op de regels rond handel met voorkennis.

Kinohold BIS, de vennootschap van Ghekiere en Duquenne gingen in beroep tegen de boetes die de FSMA oplegde. In maart vorig jaar bevestigde het Brusselse hof van beroep echter dat het om koersgevoelige informatie ging en dat de aankopen bijgevolg illegaal waren. De boetes bleven dus overeind, weliswaar enkel voor de twee rechtsvennootschappen.

Greenyard

De raad van bestuur van Kinepolis krijgt twee nieuwe leden. Zo treedt Marleen Vaesen toe tot het bestuur. Vaesen moest eind januari verrassend een stap opzij zetten als CEO van het voedingsbedrijf Greenyard. Voorzitter Hein Deprez nam terug plaats als CEO.