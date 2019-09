Kinepolis doet reuzendeal in Verenigde Staten

De Belgische bioscoopgroep steekt de Canadese grens over en neemt de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas over voor omgerekend 137 miljoen euro.

Anderhalf jaar na de overname van de Canadese groep Landmark Cinemas breidt Kinepolis zijn activiteit ook uit naar de Verenigde Staten. De expansieve Belgische speler neemt er MJR Digital Cinemas over, een bioscooponderneming die in de staat Michigan actief is.

MJR Digital Cinemas heeft zijn hoofdzetel in Bloomfield Hills, Michigan en baat 10 bioscoopcomplexen uit met in totaal 164 schermen en ruim 20.000 zitplaatsen. De complexen tellen telkens tussen 10 en 20 zalen. Vorig jaar mochten zij 6,2 miljoen bezoekers verwelkomen. Met 815 medewerkers realiseerde MJR een omzet van 81,2 miljoen dollar.

Van de 10 bioscoopcomplexen van MJR zijn er zeven eigendom en worden er drie gehuurd. De uitrusting voldoet aan hoge normen. Zo zijn alle zalen voorzien van 5.1 digital surround sound. Twee complexen beschikken over een 'EPIC experience' auditorium, waar 4K-projectie wordt gecombineerd met Dolby Atmos-geluid. Bovendien zijn bijna alle bioscopen uitgerust met het 'recliner' zetelconcept, zetels waarin de bezoekers ontspannen achterover liggen en die een voetsteun bieden.

Expansie

Kinepolis legt voor MJR 152,25 miljoen dollar op tafel, of omgerekend 137,2 miljoen euro. Daarmee is het wellicht de grootste overname ooit voor de Belgische groep. In de overnameprijs is een vennootschapsbelastingwaarde van meer dan 13 miljoen dollar begrepen.

Schermvullende weergave Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis, trekt nu ook naar de VS. ©Photo News

Het is de bedoeling MJR verder uit te baten onder de huidige merknaam. Het management van MJR blijft op post, maar zal ondersteund worden door het Europese Kinepolis-team en het Canadese Landmark-team.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Kinepolis hoopt de deal voor eind oktober te kunnen afronden. Over de financiering rept de Belgische groep met geen woord.

'De overname van MJR past perfect in wat we nastreven inzake expansie : geografisch sluit het aan bij Canada, het betreft uitsluitend multi- en megaplexen en we verwerven een belangrijke vastgoedpositie', zegt Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis, in het persbericht.