Kinepolis duikt stevig in het rood

De bioscoopgroep Kinepolis zag het aantal bezoekers in het voorbije halfjaar met 54,1 procent kelderen, tot 8,1 miljoen, zo blijkt uit de bekendmaking van de halfjaarresultaten donderdagochtend. Dat is een minder forse daling dan de krimp van 62 procent die ING-analist David Vagman had voorspeld.

De verwachte, forse terugval van het aantal bioscoopgangers is het gevolg van de lockdownmaatregelen die verschillende landen medio maart namen in de strijd tegen het coronavirus, waardoor Kinepolis lange tijd cinemazalen moest sluiten. Daardoor dook de omzet het voorbije half jaar 52,7 procent lager, tot 112,6 miljoen.

'Kinepolis ging met een sterke cashpositie de crisis in en heeft er alles aan gedaan om de kosten zoveel mogelijk aan te passen', zegt Kinepolis-CEO Eddy Duquenne in het begeleidende communiqué. Hij hamert erop dat de bioscoopgroep de cashpositie blijft monitoren en dat de daaraan verbonden kostencontrole op schema zit.

'Hoopgevend aantal bezoekers in de zomer'

Inmiddels zijn de bioscoopzalen in een pak Europese landen, waaronder ook België, weer open, weliswaar aan beperkte capaciteit. 'Rekening houdend met het gebrek aan nieuwe internationale films en de drastische maatregelen om de publieke gezondheid te beschermen, die drastischer zijn in sommige landen dan in andere, zagen we een redelijk beperkt, maar hoopgevend aantal bezoekers in de zomer,' aldus nog Kinepolis-topman Duquenne.