Kinepolis getroffen door WK Voetbal

Een grote overname in Canada stuwde de resultaten in het eerste halfjaar vooruit. Maar het warme weer en het WK lieten hun sporen na in de Europese bioscopen.

De omzet van Kinepolis steeg in het eerste halfjaar met 38,5 procent tot 221,8 miljoen euro, dankzij de overname van het Nederlandse NH Bioscopen en vooral de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas.

Die laatste deal was meteen de grootste in de geschiedenis van Kinepolis dat in één ruk de nummer twee is in Canada. Het land was het voorbije halfjaar meteen goed voor 27 procent van de groepsomzet. Enkel de Belgische cinemazalen (32,5 procent van de omzet) leveren meer inkomsten op.

WK en hitte

Zonder de expansie in Canada en Nederland, ziet het plaatje van de voorbije maanden er evenwel helemaal anders uit. Door het warme weer, het WK voetbal en een eerder mager filmaanbod zakten de bezoekersaantallen in andere landen, met wereldkampioen voetbal Frankrijk (-9,7 procent) op kop. In België bleef de daling beperkt tot 1,8 procent dankzij het succes van lokale films als Patser en FC De Kampioenen, maar louter in het tweede kwartaal was ook hier een krimp van 12 procent.

Winst per bezoeker

De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) steeg met 18 procent tot 51,9 miljoen euro. Dat is in lijn met de prognose van beurshuis Degroof Petercam, maar analisten van ING hadden op meer (53,7 miljoen euro) gerekend.

Dat de winst een pak trager groeide dan de omzet heeft alles te maken met Landmark Cinemas dat - in tegenstelling tot Kinepolis elders in de wereld - geen eigenaar is van de complexen en dus maandelijkse huur moet betalen.

De rebitda per bezoeker zakte voor de hele groep met 19 procent tot 3,04 euro. Exclusief de Canadese activiteiten steeg de rebitda per bezoeker wel, dankzij de stijgende verkopen van snacks en de 'focus op het aanbieden van premiumervaringen'. Denk bij dat laatste aan Cosy Seats en 4DX-zalen waarbij je je als bezoeker in een pretpark waant.