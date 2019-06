Kinepolis haalt 225 miljoen op

De bioscoopgroep gaat de opbrengst ook gebruiken voor de herfinanciering van bestaande leningen, de langetermijnfinanciering van de overname van El Punt in Spanje eerder dit jaar (25 miljoen euro), verdere investeringen in nieuwe complexen in een aantal landen, de renovatie van overgenomen bioscopen en investeringen in nieuwe belevingsconcepten (4D, lasertechnologie, enzovoort).