Kinepolis heeft last van de warmte

Kinepolis boekte in het derde kwartaal 43 procent meer bezoekers, vooral dank zij de expansie in Canada en Nederland. De brutowint steeg, de nettowinst daalde.

De Belgische bioscoopgroep Kinepolis kreeg in het derde kwartaal 8,2 miljoen bezoekers over de vloer, dat is een stijging van 43 procent. De toename heeft alles te maken met de eind vorig jaar overgenomen Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas, de aankoop van het Nederlandse NH Bioscopen en de opening van een grote bioscoop in het Nederlandse 's Hertogenbosch.

De eerste negen maanden steeg het bezoekersaantal met 44,4 procent tot 25,3 miljoen. De omzet per bezoeker klom in elk land, maar globaal groeide de omzet minder sterk dan het bezoekersaantal.

Warme juli

Op vergelijkbare basis, zonder die expansie, kwamen er in de bestaande Europese bioscopen van Kinepolis minder mensen over de vloer, het gevolg van de bijzonder warme maand juli en het WK voetbal. In ons land daalde het aantal bezoekers in de eerste negen maanden met 7,6 procent naar 5,5 miljoen, in Frankrijk was er een daling van 11 procent naar 4,6 miljoen en in Spanje van 1,2 procent naar 3 miljoen. In het derde kwartaal zag Kinepolis het aantal bezoekers in ons land met bijna 20 procent terugvallen.

De courante brutobedrijfswinst lag in het derde kwartaal hoger dan het jaar voordien, maar de brutobedrijfswinst per bezoeker was minder. In Canada ligt de bijdrage per bezoeker lager dan in Europa. De nettocourante winst daalde als gevolg van gestegen financiële kosten en afschrijvingen. De vrije kasstroom is licht gedaald. De netto financiële schuld steeg lichtjes.