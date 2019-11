Kinepolis heeft sterke zomer achter de rug

De heruitgave van The Lion King deed een massa Belgen in de zomer een bioscoop opzoeken.

Kinepolis kreeg op drie maanden 10 miljoen bezoekers over de vloer, een vijfde meer dan dan vorig jaar.

Kinepolis verwijst voor de forse stijging van het aantal bezoekers naar het succes van onder meer 'The Lion King', de overname van de El Punt-bioscopen in Spanje en de bijdrage van de recent geopende complexen in Frankrijk, Canada en Nederland.

Kinepolis kende bovendien een bijzonder zwak derde kwartaal in 2018. Het uitzonderlijk warme zomerweer en het WK voetbal zorgden toen voor lege bioscoopzalen. Dat vergemakkelijkt de zogeheten 'vergelijkingsbasis'. Over de eerste negen maanden van het jaar ligt het bezoekcijfer op 27,7 miljoen, dat is een toename met 9,5 procent.

We werden geholpen door een stevig internationaal filmaanbod en betere weersomstandigheden dan het jaar voordien. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

In alle landen stegen de opbrengsten meer dan het bezoekcijfer, met uitzondering van Spanje door de integratie van de El Punt-bioscopen.

Kinepolis geeft in zijn trading update geen winstcijfers maar zegt wel dat de ebitda (brutobedrijfswinst) is gestegen, zowel in totaal als per bezoeker. De groep verwijst hiervoor naar de stijging van de omzet en de winstgevendheid per bezoeker en naar de 'toegenomen operationele efficiëntie.'