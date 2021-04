Kinepolis houdt financieel stand ondanks vele sluitingen

Omdat het gros van de cinema's de deuren verplicht op slot hield, telde de bioscoopgroep maar 400.000 bezoekers in het eerste kwartaal, 5 procent van het aantal in dezelfde periode vorig jaar. CEO Eddy Duquenne onderstreept dat de bioscoopgroep over voldoende financiële buffers beschikt tot de zalen zich post-pandemie weer vullen.

Omdat de meeste cinemadeuren verplicht dicht bleven door van overheidswege opgegelegde Covid-19-maatregelen, telde de bioscoopgroep maar 400.000 bezoekers in het eerste kwartaal. Dat is 5 procent van het aantal dat in dezelfde periode vorig jaar in de Kinepolis-zalen over de vloer kwam. Het bezoekersaantal dook dus met 95 procent naar beneden.

Zo bleven alle bioscopen in België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland gesloten tijdens het eerste kwartaal. Alleen Amerikaanse en een aantal Spaanse cinema's waren de volledige drie maanden open. Maar in de zalen die open waren, zag de groep zich dan weer geconfronteerd met capaciteitsbeperkingen.

Kinepolis boekte zo een negatieve brutobedrijfswinst (EBITDA), maar kon de impact beperken dankzij kostenbesparingen. De kosten lagen in het eerste kwartaal bijna de helft lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Eind maart beschikte de bioscoopgroep nog over 144,5 miljoen euro aan cash en ongebruikte kredietlijnen. Het sloot eerder dit jaar een lening van 80 miljoen euro af. De komende maanden blijft de focus liggen op cashbeheer en de heropening van bioscopen, klinkt het in de update.

'Sterke financiële positie'

‘Kinepolis zit nog altijd in een sterke financiële positie’, klinkt het bij topman Eddy Duquenne. ‘Het eerste kwartaal werd gekarakteriseerd door meer sluitingen dan in de laatste maanden van vorig jaar. En in die context beperken we het cashverlies tot 4,7 miljoen euro per maand.'