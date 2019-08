Kinepolis knoopt weer aan met groei

De bioscoopgroep zag over de eerste jaarhelft het aantal bezoekers weer toenemen, mede dankzij een recente Spaanse deal.

De halfjaarcijfers van bioscoopgroep Kinepolis overtreffen de verwachtingen. Terwijl analisten uitgingen van een omzet van 234 miljoen euro, klokte die af op 238 miljoen euro, een stijging van 7 procent. Kinepolis lokte ook meer bezoekers naar de zalen. Het aantal bioscoopgangers groeide aan met 4 procent, tot 17,7 miljoen.

Die toename is in belangrijke mate te danken aan de eind februari afgeronde overname van twee bioscopen in Barcelona en Alzira, van de Spaanse groep El Punt, maar ook aan een beter filmaanbod in het sterke tweede kwartaal, met uitschieters als 'Avengers: Endgame', 'Captain Marvel' en 'Aladdin'.

De groep profiteerde in de lente ook van een vrij makkelijke vergelijkingsbasis: in de lente van 2018 bleven zeker in België en Frankrijk bezoekers uit de bioscopen weg, door een combinatie van het vroege zomerweer en het wereldkampioenschap voetbal.

Expansie

De hoge bezoekcijfers in het tweede kwartaal compenseren een zwak eerste kwartaal, wat vooral met een flauw filmaanbod te maken had. De bezoekersgerelateerde omzet (uit de verkoop van tickets, dranken en snacks) steeg met 6,7 procent harder dan het bezoekcijfer. De opbrengsten uit ticketverkoop namen toe met 5,7 procent tot 131,6 miljoen euro. De zogenaamde 'in theatre sales', de verkoop van dranken en snacks, namen dan weer toe met 8,8 procent tot 67,4 miljoen euro.

De bruto bedrijfswinst (EBITDA) steeg - zonder rekening te houden met leasingkosten, zoals de nieuwe boekhoudregel IFRS16 stipuleert - steeg met 10,6 procent tot 56,4 miljoen euro. De vrije kasstroom dikte met 9,5 miljoen euro aan tot 25 miljoen euro.

In de eerste jaarhelft investeerde de bioscoopgroep voor 30,8 miljoen euro in externe expansie, zoals de El Punt-overname, maar ook de bouw van nieuwe complexen in Europa en Canada.