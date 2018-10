Kinepolis laat Duitse bioscoopgroep CineStar aan Britten

De Britse cinemagroep Vue koopt de Duitse bioscoopgroep CineStar. Ook het Belgische Kinepolis bekeek het dossier, maar besloot niet mee te bieden.

De Britse groep Vue International, eigendom van het Canadees pensioenfonds Omers, legt 221,8 miljoen euro op tafel voor de Duitse bioscoopketen. De Australische eigenaar Event Hospitality & Entertainment, die behalve 142 cinema’s ook 54 hotels bezit, zette CineStar in de etalage omdat het geen schaalvoordelen opleverde voor zijn andere activiteiten. Event zegt dat Duitse cinemaketens te lijden hebben onder de concurrentie van filmstreamingbedrijven als Netflix en Stan en sloot recentelijk ook slecht presterende bioscopen in Australië.

We waren op de hoogte van de verkoop, maar niet betrokken bij het proces. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

CineStar telt 57 multiplexbioscopen met 449 zalen en boekte 30 miljoen euro brutowinst op een omzet van 307 miljoen euro. De Duitse groep wordt de grootste overname van het ambitieuze Vue, dat sinds zijn oprichting 15 jaar geleden al 14 overnames deed, waarvan drie dit jaar. De Britten baten nu 228 cinema’s uit met bijna 2.000 zalen. Ze namen onlangs ook Cinema3D in Polen en Showtime Cinemas in Ierland over.

Mislukte deal

In het Verenigd Koninkrijk is Vue eigenaar van Vue Entertainment, in Duitsland heeft het CinemaxX in portefeuille. Die Duitse groep was lang geleden in handen van Kinepolis. De Belgische cinemagroep betaalde ooit tonnen geld voor CinemaxX, maar de overname bleek een kat in een zak. Het duurde jaren voor Kinepolis zijn mislukte deal financieel te boven kwam.

Kinepolis keek ook naar het CineStar-dossier, maar besliste uiteindelijk niet aan het verkoopproces mee te doen. ‘We waren op de hoogte van de verkoop, maar niet betrokken bij het proces’, zegt Kinepolis-topman Eddy Duquenne.

Het is een publiek geheim dat Kinepolis op zoek is naar overnames. De cinemagroep van de familie Bert kocht kortgeleden het Canadese Landmark voor 81 miljoen euro - de grootste overname in de geschiedenis van de groep - en breidde ook fors uit in Nederland.