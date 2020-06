Kinepolis lanceert drive-in

Dat gebeurt op een led-scherm van 16 op 9 meter - volgens Kinepolis het grootste ter wereld - van HD LEDshine, een bedrijf uit Denderleeuw. Op de drive-in is plaats voor 250 wagens. Wie zonder wagen komt, kan plaatsnemen in een Mini. Een ticket kost 25 euro per auto.

Kinepolis lanceert het concept in Maldegem en Bilzen, in de schaduw van het kasteel van Alden Biesen. De andere locaties volgen later. De bioscoopgroep programmeert onder meer 'Interstellar', '1917', 'F.C. De Kampioenen 4' en 'The Lion King'.