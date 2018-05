Kinepolis moet jaar langer wachten met nieuwe bioscopen in België

Eerder was beslist dat Kinepolis vanaf mei 2019 nieuwe bioscoopcomplexen openen in België zonder toestemming van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die zogenaamde 'soepeler gedragsvoorwaarden' op de Belgsiche bioscoopmarkt zijn nu met een jaar uitgesteld, na een arrest van het Brusselse hof van beroep twee maanden geleden.

Opnieuw motiveren

Maar tegen die beslissing gingen twee Belgische bioscoopgroepen in beroep. Het hof van beroep in Brussel oordeelde in februari dat de BMA haar beslissing opnieuw moest motiveren. Dat is nu gebeurd.