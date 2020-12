Kinepolis onderuit door streaming Warner Bros

Het cinema-aandeel keldert tot 15 procent op de Brusselse beurs.

Na Disney laat ook Warner Bros de bioscoopuitbaters op hun grondvesten daveren. De studio lanceert zijn films volgend jaar tegelijk in de cinema en op zijn streamingkanaal HBO Max.

Dat is bijzonder slecht nieuws voor bioscoopgroepen als Kinepolis . Beleggers zijn er niet gerust in en deden het aandeel vrijdagochtend tot 15 procent kelderen.

Kinepolis suste eerder al dat de toestand zich postcovid snel zal normaliseren. Zowel Warner Bros als Disney gaf aan dat het om een eenmalige strategie gaat om de impact van corona op zijn filminkomsten te beperken.

17 releases

Concreet staan bij Warner Bros volgend jaar 17 releases op de planning, waaronder ‘Godzilla vs Kong’, ‘Mortal Kombat’ en de nieuwste Matrix-film. Die zullen bij de release in de cinema meteen ook gedurende een maand voor abonnees van het streamingkanaal HBO Max beschikbaar zijn.

‘Iedereen wil weer films op het grote doek. Wij zouden ook niets liever hebben. We weten dat nieuwe content het levensbloed is voor de cinemazalen, maar we moeten ook rekening houden met de realiteit dat de meeste zalen in de VS waarschijnlijk nog het hele jaar op een verlaagde capaciteit zullen draaien’, klinkt het.

‘Onze content is zeer waardevol, tenzij die ergens in een kast blijft liggen en niemand die te zien krijgt. Door onze aanpak krijgt iedereen de kans om onze fantastische films in 2021 te bekijken.’