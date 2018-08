Kinepolis overweegt uit te breiden in Wallonië

De grootste overname gebeurde eind vorig jaar. De groep kocht toen de 45 complexen van het Canadese Landmark Cinemas. De aanwinst smukte de halfjaarcijfers op die Kinepolis donderdag bekendmaakte. 'Zonder Canada was de impact van de hittegolf op onze cijfers veel groter geweest', zei CEO Eddy Duquenne daarover op de persconferentie. 'Nieuwe landen verkleinen onze onafhankelijkheid van het weer en van lokale blockbusters die een kwartaal kunnen maken of kraken.'

Duquenne blijft op overnamejacht. De schuldgraad is onder controle en er komt genoeg cash binnen om nieuwe overnames te financieren. Bijkomende overnames in Canada of in landen waarin we al actief zijn, zijn een mogelijkheid. 'Add-ons zijn interessant als je al een team ter plekke hebt. Je kent de markt al, je weet hoe het publiek zal reageren.'